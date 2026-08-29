Un ataque ruso golpea la región de Kiev y mata al menos a 27

Al menos 50 edificios residenciales resultaron dañados en ofensiva, que también provocó un incendio de gran magnitud que se extendió a viviendas y a un restaurante, explicó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional local.
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KIEV, Ucrania (AP) — Al menos 27 personas fallecieron tras un ataque ruso contra el distrito de Bucha, cerca de la capital de Ucrania, Kiev, informó un funcionario el sábado.
Al menos 50 edificios residenciales resultaron dañados en ofensiva, que también provocó un incendio de gran magnitud que se extendió a viviendas y a un restaurante, explicó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional local.
Los bombardeos aéreos casi constantes sobre Kiev, que han llegado a su tercer día, asfixian la economía en la capital ucraniana y alteran gravemente la vida a más de 4 años y medio después de la invasión a gran escala de Rusia a su vecino.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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