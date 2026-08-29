Un ataque ruso golpea la región de Kiev y mata al menos a 27

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Al menos 50 edificios residenciales resultaron dañados en ofensiva, que también provocó un incendio de gran magnitud que se extendió a viviendas y a un restaurante, explicó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional local.

Los bombardeos aéreos casi constantes sobre Kiev, que han llegado a su tercer día, asfixian la economía en la capital ucraniana y alteran gravemente la vida a más de 4 años y medio después de la invasión a gran escala de Rusia a su vecino.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP