Un ataque con granada cerca de una escuela en Kabul hiere a varios niños, según autoridades

Compartir en:









El portavoz de la policía de Kabul, Khalid Zadran, dijo a última hora del lunes que “varios niños” habían resultado heridos y señaló que se estaba llevando a cabo una investigación. No ofreció más detalles.

El relator especial de las Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, condenó el martes “el atroz ataque que dañó a numerosos niños cerca de una escuela” el día anterior.

Medios afganos informaron que alrededor de 50 niños resultaron heridos en la explosión, que ocurrió en una zona de la capital poblada principalmente por la minoría étnica hazara. Los hazaras, que representan alrededor del 9% de la población afgana, han sufrido desde hace mucho tiempo ataques y persecución en Afganistán. La mayoría son musulmanes chiíes, y en el pasado han sido atacados repetidamente por radicales musulmanes suníes como el grupo Estado Islámico, además de enfrentar discriminación en el país de mayoría suní.

En mayo de 2021, unos meses antes de que los talibanes tomaran el poder en Afganistán tras una caótica retirada de tropas lideradas por Estados Unidos, tres atentados con bombas en una escuela de Kabul mataron a decenas de personas, todas de la comunidad hazara y la mayoría niñas que salían de clase.

Esa escuela, al igual que aquella donde ocurrió la explosión el lunes, estaba en el barrio Dasht-e-Barchi de Kabul, el principal distrito hazara en la capital afgana.

En una publicación en redes sociales en X, Bennett afirmó que era esencial una investigación independiente para llevar ante la justicia a los responsables. “Una vez más, esta zona de Kabul, mayoritariamente hazara, ha sido atacada. ¡Deplorable!”, escribió.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

Compartir en:







