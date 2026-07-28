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Un anillo para Justin Herbert: el quarterback se compromete con Madison Beer

EL SEGUNDO, California, EE.UU. (AP) — Justin Herbert tiene su primer anillo, y no es en el campo de fútbol americano.

ARCHIVO - Justin Herbert, quarterback de los Chargers de Los Ángeles, besa a Madison Beer previo al pártido contra los Commanders de Washington, el domingo 5 de octubre de 2025, en Inglewood, California. (AP Foto/Kyusung Gong)
ARCHIVO - Justin Herbert, quarterback de los Chargers de Los Ángeles, besa a Madison Beer previo al pártido contra los Commanders de Washington, el domingo 5 de octubre de 2025, en Inglewood, California. (AP Foto/Kyusung Gong) AP

El mariscal de campo de los Chargers de Los Ángeles y la cantautora Madison Beer, nominada al Grammy, anunciaron conjuntamente su compromiso en una publicación de Instagram el martes. La acompañaba una foto de Herbert arrodillado, sosteniendo una caja con un anillo frente a una sonriente Beer, que estaba en cuclillas con la mano derecha sobre la rodilla izquierda de él. El pie de foto reza: “Conozcan a mi prometido”.

Entre las respuestas de felicitación hubo mensajes de la NFL y de los Chargers, así como de la cantante Gracie Abrams.

La pareja fue vista junta por primera vez el agosto pasado. Beer asistió a algunos partidos de los Chargers la temporada pasada, y ella y Herbert se besaron en la banda en un encuentro. También han aparecido en partidos de los Dodgers y Lakers de Los Ángeles.

Herbert apareció esta primavera en el video “lovergirl” de Beer.

El entrenador de los Chargers, Jim Harbaugh, ha respaldado la relación de su mariscal de campo. Cuando Herbert se perdió parte de los entrenamientos voluntarios de la pretemporada baja para viajar con Beer en su gira, Harbaugh comentó: “¿Necesitas que te lleve al aeropuerto?”.

El quarterback de 28 años abre el campamento de entrenamiento el miércoles, al inicio de su séptima temporada con los Chargers. El equipo aún no ha ganado un partido de playoffs durante su etapa.

Beer, de 27 años, llamó la atención de forma generalizada por primera vez cuando Justin Bieber compartió en 2012 con sus seguidores en redes sociales un enlace a un video en el que ella cantaba “At Last”. Al año siguiente lanzó su sencillo y video debut, en el que apareció Bieber. Fue nominada a los Grammy en 2024 y 2025, cuando se retiró de la ceremonia después de caminar por la alfombra roja; más tarde explicó que tiene “una ansiedad social realmente fuerte”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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