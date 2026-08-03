Uganda devela estatua de comando israelí que murió en rescate de rehenes de Entebbe

El jefe militar ugandés general Muhoozi Kainerugaba devela un monumento a Yoni Netanyahu, el comando israelí que encabezó la unidad que rescató a rehenes, en el Aeropuerto Internacional de Entebbe en Uganda, el 1 de agosto del 2026. (Departamento de Prensa de las Fuerzas de Defensa de Uganda, via AP) AP

La estatua de Yonatan Netanyahu, sosteniendo un fusil de asalto, fue inaugurada el sábado por el jefe militar ugandés, el general Muhoozi Kainerugaba, quien manifestó que encargó el monumento para rendir homenaje al valor del soldado. Entre quienes asistieron a la ceremonia había israelíes, incluido Barak Orland, un empresario en Uganda.

Kainerugaba es el hijo mayor del presidente ugandés Yoweri Museveni y su presunto heredero.

La estatua está fuera de la terminal del aeropuerto en la localidad de Entebbe, donde el teniente coronel Yonatan ("Yoni") Netanyahu fue alcanzado por una bala en julio de 1976 mientras lideraba a comandos israelíes en una misión para rescatar a 106 pasajeros que habían sido tomados como rehenes en un vuelo de Air France por asaltantes que decían enarbolar la causa palestina. Yonatan fue el único comando israelí muerto en la misión.

“Hoy, este memorial se alza no solo en recuerdo de un soldado distinguido, sino también como un tributo a los valores perdurables que encarnó: valentía frente al peligro, compromiso inquebrantable con la protección de vidas inocentes y devoción firme al deber”, declaró Kainerugaba en la ceremonia.

Los secuestradores -- dos palestinos y dos alemanes -- separaron a los pasajeros judíos e israelíes del resto y amenazaron con matarlos si Israel no liberaba a prisioneros palestinos.

Siguió una semana de negociaciones mientras Israel planificaba la operación de rescate. Los comandos irrumpieron en el aeropuerto el 3 de julio de 1976 y salvaron a todos salvo a tres rehenes que murieron en el fuego cruzado. Decenas de soldados ugandeses murieron en la operación, que duró menos de una hora.

El dictador ugandés Idi Amin, quien había roto relaciones con Israel, era partidario de la causa de la independencia palestina.

El éxito de Israel humilló e indignó a Amin. La operación fue criticada por la Organización de la Unidad Africana —la organización predecesora de la Unión Africana—, que consideró la incursión una violación de la soberanía de Uganda.

El rescate es un acontecimiento fundamental en la historia de Israel, ampliamente considerado como uno de los mayores éxitos militares del país, y el primer ministro israelí ha dicho anteriormente que la muerte de su hermano “cambió el rumbo” de su vida.

Hoy en día las relaciones entre Uganda e Israel son cordiales.

El presidente ugandés Yoweri Museveni ha dicho que apoya una solución de dos Estados al conflicto israelí-palestino.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP