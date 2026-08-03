UEFA advierte a FIFA de acciones legales por fallido plan de Infantino de vender el Mundial

ARCHIVO - El presidente de la FIFA Gianni Infantino (derecha) conversa con el líder de la UEFA Aleksander Ceferin, el 15 de mayo de 2025, en Luque, Paraguay. (AP Foto/Fernando Calistro) AP

La propuesta, mantenida en secreto por Infantino, para recaudar 4.200 millones de dólares de inversores, entre ellos la firma de inversión neoyorquina de Joshua Kushner, fue abandonada a primera hora del sábado, días después de que la revelación en informes de prensa provocara una conmoción mundial.

La UEFA encabezó la reacción y el jueves sus 55 federaciones miembro se reunieron para acordar boicotear todos los eventos y competiciones de la FIFA mientras la propuesta estuviera vigente.

Ahora, los abogados de la UEFA han informado a la FIFA de que el organismo europeo está “considerando activamente acciones legales, arbitraje y/o quejas regulatorias... derivadas de y en relación con el plan FFE (FIFA Forward Enterprise) propuesto por la FIFA y todos los asuntos relacionados”.

La carta, fechada el viernes y enviada por el bufete Dechert en Nueva York, fue vista el lunes por The Associated Press.

La carta nombraba a 18 ejecutivos de la FIFA a quienes, según indicó, se les debe conservar datos, documentos y mensajes electrónicos como posibles pruebas.

“La UEFA les notifica formalmente que cualquier destrucción, eliminación, alteración, ocultamiento o pérdida de materiales relevantes tras la recepción de esta notificación —o tras cualquier fecha anterior en la que ustedes fueran, o razonablemente debieran haber sido, conscientes de que se preveían procedimientos— puede constituir destrucción de pruebas”, señaló la carta.

La UEFA dio a entender el sábado que quiere poner fin a la presidencia de Infantino, que ya dura una década, al afirmar que había perdido la confianza del fútbol mundial y que “ninguna opción debería descartarse”.

Horas antes, Infantino retiró la controversial propuesta que ofrecía a las 211 federaciones miembro de la FIFA pagos únicos de 20 millones de dólares cada una, con un plazo hasta mediados de septiembre para aceptarlos.

La escisión FFE, valorada por la FIFA en 20.000 millones de dólares, habría tomado el control de las operaciones comerciales y de torneos que generan ingresos para el organismo rector del fútbol. Los 211 miembros ya son, en la práctica, propietarios del organismo sin fines de lucro con sede en Zúrich.

Fue el proyecto de un solo hombre, afirmó el director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, en un duro comunicado enviado el viernes a la AP, en el que indicó que el personal se sintió engañado por su jefe, Infantino.

Los procedimientos legales “son razonablemente previsibles”, escribió el abogado de la UEFA Andrew J. Levander, al citar la convicción de actores del fútbol de que el plan era “fundamentalmente incompatible con la gobernanza adecuada del fútbol”.

Oposición a Infantino

La UEFA ha sido la más contundente contra su exempleado Infantino, mientras que la Confederación Asiática de Fútbol y la CONCACAF, el organismo de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, también han emitido declaraciones firmes para oponerse al plan de Infantino.

Infantino cuenta con mayor apoyo en su base tradicional en África, mientras que la CONMEBOL de Sudamérica confía en él para ampliar el Mundial de 2030 a 64 equipos desde 48. Eso daría más partidos como anfitriones a Argentina, Uruguay y Paraguay, el país de origen del presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.

El plan de capital privado ha provocado un giro sorprendente en la suerte de Infantino, quien dejó Nueva York tras la final del Mundial hace dos semanas aparentemente con la reelección asegurada sin oposición el próximo marzo para un cuarto y último mandato hasta 2031. La operación de escisión podría haber creado para él un cargo similar al de un comisionado más allá de 2031, con una remuneración muy superior a su salario anual actual de 6 millones de dólares y su acuerdo de bonificaciones como presidente.

La FIFA informó durante el Mundial que Infantino había obtenido cartas de apoyo comprometidas de alrededor de 200 de las 211 federaciones miembro.

Ahora es probable que esas cartas estén siendo retiradas en toda Europa, y la federación de Gales fue la primera en anunciar su cambio de postura.

La fecha límite para presentar candidaturas es el 18 de noviembre para una elección exactamente cuatro meses después en Marruecos, uno de los aliados más firmes de Infantino y coanfitrión del torneo de 2030 junto con España y Portugal.

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FUENTE: AP