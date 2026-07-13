UE recaba 1.000 millones de dólares en promesas de ayuda para recuperación de Gaza

La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, derecha, conversa con el primer ministro palestino Mohammad Mustafa tras participar en una ceremonia de firma durante una reunión del Grupo de Donantes Palestinos en la sede de la UE en Bruselas, el lunes 13 de julio de 2026. (Foto AP/Marius Burgelman) AP

No está claro cuánto de ese dinero se entregará, ni cuándo podrá comenzar la reconstrucción de Gaza. El alto el fuego entre Israel y el grupo miliciano Hamás, que entró en vigor en octubre, está prácticamente estancado.

La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, anunció el fondo tras una reunión en Bruselas del Grupo de Donantes para Palestina, que incluye a países de la UE y de Oriente Medio, además de organizaciones internacionales e instituciones financieras.

“El alto el fuego en Gaza sigue siendo frágil, y la situación sobre el terreno para los civiles no está mejorando”, afirmó Šuica. Señaló que el dinero se canalizará a través de “socios de confianza”, pero no dio detalles.

Pocos lugares del territorio palestino, con más de 2 millones de habitantes, han quedado indemnes, y Naciones Unidas, el Banco Mundial y la UE estiman que la reconstrucción costará 70.000 millones de dólares.

La ONU ha indicado que Gaza tiene más de 60 millones de toneladas de escombros, suficientes para llenar casi 3.000 buques portacontenedores. Su retirada tomará más de siete años, con tiempo adicional para el desminado.

La reunión también congregó a Nickolay Mladenov, jefe de la Junta de Paz creada por el presidente estadounidense Donald Trump, para encabezar la reconstrucción de Gaza; al yerno de Trump, Jared Kushner; a Ali Shaath, jefe del nuevo comité palestino destinado a administrar los asuntos cotidianos de Gaza pero que aún no puede entrar; y al primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohammad Mustafa.

Mladenov ha dejado claro que los próximos pasos para aplicar el alto el fuego están paralizados por el difícil asunto del desarme de los milicianos de Hamás en Gaza.

“Estamos invirtiendo no sólo en el futuro palestino, sino también en la estabilidad regional, la seguridad compartida y una paz justa y duradera para todos juntos”, declaró Mustafa, que pidió “un Estado palestino resiliente, soberano, contiguo y viable”, algo a lo que se ha opuesto el actual gobierno de Israel.

La Autoridad Palestina busca un papel en la reconstrucción de Gaza, pero el plan de 20 puntos de Estados Unidos sólo hace una referencia a la posibilidad de un futuro Estado palestino.

Ministros de la UE debaten sobre Cisjordania

Por separado, los principales diplomáticos de la UE, integrada por 27 países, debatieron cómo responder al aumento de la violencia de colonos israelíes en la Cisjordania ocupada.

El órgano ejecutivo del bloque, la Comisión Europea, ha presentado opciones que incluyen cortar el comercio con los asentamientos israelíes en el territorio.

Países como Irlanda y España piden medidas contundentes. La República Checa, Alemania y otros, junto con la comisión, se muestran más cautelosos y buscan aplicar una presión gradual. Algunos países han anunciado que vetarán sanciones.

“¿Las sanciones ‘tienen un impacto significativo o no’? ¿Qué papel podrían desempeñar como mensaje político, y será esto una escalada en una dirección equivocada?”, planteó la ministra de Relaciones Exteriores de Bulgaria, Velislava Petrova-Chamova.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, dijo que el servicio jurídico del Consejo Europeo había determinado que cortar los vínculos comerciales con los asentamientos israelíes en Cisjordania —sin que técnicamente sean sanciones— requerirá una votación por mayoría y no la unanimidad total de los miembros del bloque.

El ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, afirmó que una clara mayoría en la UE está de acuerdo con cortar los lazos comerciales con los asentamientos. Desestimó los argumentos de que una medida dura aumentará las posibilidades del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en unas elecciones en octubre.

“Espero que ahora sea el momento de tomar decisiones”, subrayó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP