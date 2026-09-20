Ucrania lanza más de 1.000 drones contra Rusia, incluido el mayor ataque a Moscú

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El Ministerio ruso de Defensa indicó que sus fuerzas derribaron 1.100 drones ucranianos en todo el país, así como sobre la península ucraniana de Crimea, anexada, y las aguas del mar Negro.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, dijo que 450 drones fueron destruidos en ruta hacia la capital rusa. Algunos drones golpearon la Refinería de Petróleo de Moscú y un edificio residencial, precisó.

El gran ataque se produjo en el tercer y último día de votación de las primeras elecciones parlamentarias en tiempos de guerra en Rusia, unos comicios prácticamente carentes de oposición a las políticas del presidente Vladímir Putin y que casi con certeza afianzarán el dominio del Kremlin.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP