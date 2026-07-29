Ucrania dice que atacó una gran refinería rusa horas después de reunión entre Zelenskyy y Trump

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, acompañado por (de izquierda a derecha) el senador demócrata de Connecticut Richard Blumenthal; la senadora republicana de Alabama Katie Boyd Britt; y los senadores republicanos de Missouri e Idaho Roger Wicker y James Risch, respectivamente, a su llegada al Capitolio de Estados Unidos para una reunión bipartidista de la Ley de Sanciones a Rusia e irán Lindsey O. Graham de 2026, el 28 de julio de 2026 en Washington. (AP Foto/Rod Lamkey, Jr.) AP

Los ataques casi diarios de Ucrania con drones y misiles de largo alcance —armas desarrolladas en el país— han golpeado instalaciones petroleras rusas y han provocado una crisis de combustible que avergüenza al Kremlin, más de cuatro años después de que lanzase la invasión total de su vecino.

El ataque nocturno provocó un incendio en la refinería de Ryazan, que tiene una capacidad de alrededor de 17 millones de toneladas de petróleo al año y produce gasolina, diésel, combustible de aviación y otros productos derivados del petróleo, según el Estado Mayor de Ucrania. La refinería está a unos 400 kilómetros (180 millas) de Ucrania.

El ataque se produjo horas después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, visitara Washington el martes para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en otro paso para conseguir más ayuda vital de la Casa Blanca para luchar contra su enemigo, que lo supera en tamaño.

El gobernador de Ryazan, Pavel Malkov, dijo que seis personas fueron trasladadas al hospital tras un ataque con drones. Restos de los aparatos causaron incendios en “sitios industriales” no identificados, agregó.

“Rusia debe sentir que cada día de esta guerra solo le supondrá un costo mayor. Necesitamos debilitar al agresor y mantener la presión para acercarnos al fin de esta guerra”, escribió Zelenskyy en redes sociales.

Los recientes éxitos de alto perfil de Ucrania frente a Rusia han impresionado a Washington y han ayudado a restablecer la buena voluntad de Estados Unidos después de las reticencias de Trump al inicio de su segundo mandato para seguir apoyando a Kiev. Esa postura había hecho temer que Ucrania y Europa tuvieran que hacer frente solas a la agresión rusa.

Zelenskyy dice que mantuvo una buena reunión con Trump

El mandatario ucraniano afirmó que mantuvo una “buena reunión” con su homólogo y Trump describió el encuentro como un “Gran Honor”. Las conversaciones fueron a puerta cerrada.

“Se discutieron muchas cosas. ¡La reunión salió muy bien!”, escribió Trump en Truth Social.

Zelenskyy dijo que también se reunió en Washington con representantes de los dos partidos del Senado estadounidense, con más de 60 senadores presentes, mientras Ucrania impulsa más sanciones contra Rusia. También se vio con representantes de Lockheed Martin, días después de recibir en Kiev a una delegación de Raytheon.

Los fabricantes de armas estadounidenses son una fuente crucial de armamento sofisticado, como los sistemas de defensa antiaérea Patriot, que Ucrania espera poder fabricar por sí misma. Trump dijo a principios de mes que concedería a Kiev licencias para fabricar los Patriots que necesita para contrarrestar los misiles balísticos de Rusia.

Zelenskyy afirma que Ucrania está conversando sobre la producción conjunta y el intercambio de tecnología tanto con Lockheed Martin como con Raytheon.

Ucrania está lista para compartir su tecnología de drones de vanguardia —y probada en combate. Su rápida innovación técnica ha rendido frutos, ya que ayuda a contener al ejército ruso, más grande que el de Kiev, en la línea del frente y corta sus suministros al golpear zonas de retaguardia.

Estas acciones han impresionado a países de todo el mundo. Matthew Whitaker, embajador de Estados Unidos ante la OTAN, dijo durante una visita a Ucrania a principios de semana que “Desde el reconocimiento y la logística hasta los ataques de precisión, Ucrania ha mostrado al mundo cómo los sistemas no tripulados pueden dar a fuerzas más pequeñas una ventaja decisiva”.

Las perspectivas de un acuerdo para poner fin a los combates parecen escasas, pese a la campaña diplomática que llevó a cabo durante un año por parte del gobierno de Trump.

Pero las autoridades estadounidenses también acordaron que Steve Witkoff y Jared Kushner, los principales enviados del presidente, harán un viaje a Kiev en algún momento en el futuro, según una persona familiarizada con las conversaciones que habló bajo condición de anonimato para pronunciarse acerca de la reunión a puerta cerrada.

El mayor general Mykhailo Drapatyi, el nuevo comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, escribió en redes sociales el miércoles que mantuvo su primera conversación telefónica con el general Alexus G. Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa y comandante del Mando Europeo de Estados Unidos.

“Expuse mi visión de la victoria de Ucrania y las capacidades necesarias para lograrla”, señaló Drapatyi, que fue nombrado la semana pasada dentro de una reorganización del gobierno.

“En esta etapa de la guerra, debemos reforzar las operaciones en múltiples ámbitos, impedir la infiltración enemiga en nuestras líneas defensivas y ampliar tanto los ataques de precisión de largo alcance como los de alcance medio contra el enemigo”, añadió.

Kiev dice que alcanzó una base naval rusa

Las fuerzas ucranianas también atacaron una base naval utilizada por Rusia en el mar Negro, según el Estado Mayor.

Además, reportó otras operaciones contra una estación de radar en la región rusa de Bryansk, en la frontera, y contra un sitio de lanzamiento de drones y un puente de una carretera en la parte ocupada de la región oriental ucraniana de Donetsk.

El Ministerio de Defensa de Rusia reportó el miércoles que sus defensas antiaéreas derribaron 295 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones rusas y la Crimea ocupada.

Una persona de 67 años murió en una ofensiva aérea rusa contra la región sureña ucraniana de Jersón, y drones rusos hirieron a tres hombres en un barrio residencial de la capital homónima, explicó Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar regional.

Bombas planeadoras rusas alcanzaron la ciudad nororiental de Járkiv y otros 17 puntos de la región del mismo nombre durante las 24 horas previas, hiriendo a 11 personas, de acuerdo con el jefe del gobierno militar regional, Oleh Syniehubov.

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Hatton informó desde Lisboa, Portugal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP