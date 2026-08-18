TV estatal siria: Ataques israelíes alcanzan la pista de una base aérea en noroeste de Siria

Ocho proyectiles alcanzaron la pista de aterrizaje de la base aérea de Abu Duhur, en la provincia noroccidental de Idlib, según la televisora. No ofreció más detalles.

No hubo comentarios del ejército israelí sobre el ataque. Funcionarios turcos tampoco respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Reino Unido y que monitorea la guerra, señaló que combatientes extranjeros solían permanecer en la base antes de que recientemente se les pidiera que se marcharan.

El Observatorio añadió que Turquía, que es un importante respaldo del gobierno de Siria, ha estado rehabilitando la base aérea, que llevaba años fuera de servicio en medio del conflicto en Siria, que dejó casi medio millón de muertos.

Las tensiones entre Israel y Turquía por Siria han ido en aumento desde la caída del gobierno de Bashar Assad en diciembre de 2024, cuando insurgentes marcharon hacia su sede de poder en Damasco.

Israel llevó a cabo cientos de ataques aéreos en distintos puntos de Siria tras la caída de Assad, destruyendo principalmente activos del ejército sirio para evitar que cayeran en manos de sus sucesores.

Ataques con drones israelíes contra un suburbio del sur de Damasco el año pasado mataron a ocho soldados e hirieron a otros.

Las nuevas autoridades en Damasco han afirmado que no quieren un conflicto con Israel, pero Israel ha mantenido sus reparos hacia el gobierno encabezado por exinsurgentes islamistas. ____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP