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Turquía recurre al ex internacional Sergen Yalçın tras un duro inicio en la Liga de Naciones

ESTAMBUL (AP) — Turquía contrató a Sergen Yalçın como seleccionador nacional para reemplazar a Vincenzo Montella.

ARCHIVO - Sergen Yalcin, técnico de Besiktas, durante un partido de la Liga de Campeones contra Sporting Lisboa, el 9 de octubre de 2021, en Estambul. (AP Foto).
ARCHIVO - Sergen Yalcin, técnico de Besiktas, durante un partido de la Liga de Campeones contra Sporting Lisboa, el 9 de octubre de 2021, en Estambul. (AP Foto). AP

Montella fue despedido este mes después de que Turquía iniciara su campaña en la Liga de Naciones con cuatro derrotas consecutivas: ante Francia, Italia (dos veces) y Bélgica.

La Federación Turca de Fútbol anunció el nombramiento de Yalçın, de 53 años, tras una reunión el martes de la junta directiva.

El último cargo como entrenador de Yalçın fue en Beşiktaş, pero se marchó en mayo de mutuo acuerdo tras apenas una temporada al mando.

Esa fue su segunda etapa en el Beşiktaş, al que condujo al doblete nacional de la Super Liga y la Copa de Turquía en 2021.

Yalçın, exmediocampista ofensivo que disputó 37 partidos con Turquía, también militó en Beşiktaş durante 10 años en dos etapas.

Como jugador, ganó tres títulos de liga y dos Copas de Turquía con el Beşiktaş. También salió campeón de liga dos veces con Galatasaray.

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