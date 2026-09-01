Turismo cubano cae 62% en siete meses tras imposición de sanciones de EEUU

Pescadores con balsas improvisadas pasan frente al hotel Paseo del Prado, de la cadena canadiense Blue Diamond, en La Habana, el martes 2 de junio de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa) AP

Durante ese lapso arribaron a Cuba 419.000 visitantes, contra 1,1 millones registrado en igual periodo del año pasado, indicó un reporte publicado el martes por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

El informe dice que ello se traduce en una notable ausencia de turistas en las calles de la isla, con hoteles, hostales y alojamientos privados cerrados, así como playas, comercios y atracciones con pocos visitantes internacionales.

Según el reporte de la entidad, los declives más notables se dieron en la llegada de canadienses que pasó de unos 478.300 en 2025 a 127.600 este año; los cubanos residentes en el exterior pasaron de 140.000 a 88.000 y los estadounidenses de 77.200 a 37.000.

Rusia, México, Argentina y España también se cuentan entre los emisores con caída en las llegadas.

Entre los meses de mayo y julio, el Departamento de Estado estadounidense anunció sanciones contra el corazón de esta industria en la isla, amenazando a los operadores de terceros países que trabajaran con el Ministerio de Turismo de la isla o algunas de las dependencias relacionadas con el sector.

Las medidas contra los que se atrevieran a desafiarlas iban desde el congelamiento de cuentas hasta imposibilidad de operar en el sistema financiero norteamericano.

El resultado fue el anuncio de cadenas como Meliá, Iberostar –-dos socias históricas de la isla desde lo años 90--- o Royalton de suspender todos sus contratos en la nación caribeña dejando de gestionar decena hoteles de cuatro y cinco estrellas. Igualmente se retiraron las pasarelas de pago Visa y Mastercard.

En febrero, luego de que Cuba informara que no tendría combustible para abastecer naves y los meses posteriores, ya habían suspendido sus vuelos grandes aerolíneas como World2Fly, Air France, Turkish Airlines o Iberia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un radical cerco energético a la isla en enero presionando un cambio de modelo político y económico que agudizó una crisis precedente producida por otras sanciones norteamericanas y una reforma financiera interna fallida que desató una inflación.

Cuba llegó a recibir unos 4,3 millones de turistas en 2019 y a lo largo de los últimos 30 años la industria de los viajes se convirtió en un motor económico. Autoridades reconocieron que los ingresos alcanzaban los 3.000 millones de dólares anuales.

En julio, el primer ministro Manuel Marrero Cruz reveló que el 73% de las capacidades hoteleras del país estaba cerradas por falta de visitantes y que unos 25.000 trabajadores se encontraban en disponibilidad por el declive del turismo.

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FUENTE: AP