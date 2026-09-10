Trump quiere un año electoral "especial" para mantener el control de los republicanos en el Congreso

El presidente Donald Trump en la convención republicana, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Dallas. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Dedicaron la primera noche a calificar a los demócratas de extremistas, antes de que Trump cerrara el evento del miércoles con un discurso en el que afirmó que la elección en estos comicios es “muy, muy simple” e incluso haciendo la descabellada promesa de entregar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si su partido gana.

Una propuesta de este tipo podría costar más de 1 billón de dólares en un momento en que el país enfrenta una deuda sin precedentes de 40 billones de dólares, e incluso algunos republicanos se mostraron reacios a la idea de vincular pagos directos a los resultados electorales. Joe Lonsdale, un destacado donante y activista que respalda buena parte de lo que Trump ha hecho en el cargo, escribió en la red social X que está “firmemente en contra de los sobornos de pan y circo”.

Se tiene previsto que la agenda del jueves incluya muchos de los mismos temas y un discurso del vicepresidente JD Vance, antes de los comentarios de cierre por parte de Trump.

Los republicanos intentan superar las preocupaciones de los votantes sobre el estado de la economía y la guerra con Irán, y muchos aún consideran que mantenerse cercanos a la figura de Trump les da su mejor oportunidad de un triunfo en noviembre, a pesar de los bajos índices de aprobación del presidente.

“Se supone que las elecciones de mitad de mandato no las gana el presidente en funciones”, reconoció Trump durante su discurso.

Pero pronosticó que estas serán “algo muy especial” y animó a los votantes a sufragar como si estuvieran votando por él.

“Finjan que estoy en la boleta”, expresó.

Un gran número de legisladores republicanos, algunos de los cuales enfrentan los mayores riesgos electorales en noviembre, tomaron turnos el miércoles para repetir advertencias de que los recortes de impuestos y la aplicación de las leyes migratorias corren peligro en caso de una victoria de los demócratas. Muchos otros ni siquiera se presentaron al evento, el cual compitió por la atención del público con otra institución estadounidense, el inicio de temporada de la NFL.

Los demócratas, que realizaron algunos eventos en distintos puntos de la ciudad, calificaron a los republicanos como ajenos a las preocupaciones de los votantes sobre los altos precios y la ética del gobierno de Trump.

“Queremos asegurarnos de que la gente realmente pueda vivir su vida, pueda trabajar, tenga acceso a la atención médica”, señaló el representante Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, “y el presidente está más interesado en publicar cosas extrañas y desquiciadas en redes sociales y hacer su fiesta en Dallas”.

Logros y advertencias

Se tiene previsto que la segunda noche de la convención se adentre en lo que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, llama el “Contraste para Estados Unidos”, mientras los republicanos presumen lo que denominan su “Gran y Hermosa Ley” de exenciones fiscales y recortes del gasto, y advierten sobre el futuro si los demócratas toman el control.

El eslogan de campaña es recordatorio de una época anterior, cuando otro destacado republicano, Newt Gingrich, ofreció un Contrato con Estados Unidos. En esta ocasión, en lugar de presentar una lista detallada de prioridades, los republicanos están trazando un contraste con los demócratas, de quienes afirman que inclinados demasiado a la izquierda y se centrarían en investigar al gobierno de Trump.

“De esto estamos hablando cuando decimos sentido común contra comunistas locos”, subrayó el líder de la mayoría Steve Scalise, al advertir que se avecinan juicios políticos si los republicanos no salen a votar.

“¿Van a permitir que eso ocurra?”, preguntó.

Muchos en la multitud, llena de artículos de MAGA (siglas en inglés de la campaña Hagamos Grande a Estados Unidos Otra Vez) y sombreros de vaquero, respondieron a gritos: “¡No!”.

Al final de su discurso —que se acercó a las dos horas—, Trump mencionó una propuesta para recortar las comisiones por uso de tarjetas de crédito, pero ofreció pocos detalles adicionales.

Los republicanos no han perdido el tiempo al momento al afirmar que todos los demócratas están alineados con sus candidatos más liberales, particularmente una nueva generación, de la cual algunos cuentan con el respaldo de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos. Aun así, el senador demócrata John Fetterman de Pensilvania —una excepción dentro del partido— participó en el evento con un mensaje en video en el que aseguró que siempre estaría en contra de los extremos.

El representante Tom Emmer, de Minnesota, encendió a la multitud al mencionar con enojo a la representante demócrata en funciones Ilhan Omar, de Minneapolis, y al candidato demócrata al Senado Abdul El-Sayed, en Michigan, junto con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, tres de los políticos musulmanes más destacados del país.

“Si no están contentos aquí, entonces lárguense al demonio”, dijo.

Trump busca revertir tendencias históricas

Las elecciones de noviembre no sólo determinarán si los republicanos conservarán su mayoría en la Cámara de Representantes como en el Senado, sino también el futuro de la agenda del presidente para sus últimos dos años en el cargo. Se tiene previsto que los márgenes en el Congreso sean estrechos, y que unos pocos escaños en un mapa reducido de contiendas competitivas determinen el resultado.

Presidentes anteriores han reconocido sus derrotas en las elecciones de mitad de mandato: Barack Obama calificó sus reveses de 2010 como una “paliza”, y George W. Bush describió los suyos como un “golpe”.

Pero Trump no acostumbra aceptar la derrota, incluidas sus afirmaciones falsas de que él, y no Joe Biden, ganó las elecciones de 2020. Uno de los indultados por sus acciones en el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal, el exlíder de los Oath Keepers Stewart Rhodes, apareció en la convención.

Trump dijo el miércoles que, en esta elección “lo único que importa es que estemos unidos”.

Pronosticó que “la gran mayoría estadounidense dará un paso al frente y seguirá haciendo grande a Estados Unidos otra vez. Y nos haremos escuchar, tal vez como nunca antes”.

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Mascaro informó desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Jill Colvin, Thomas Beaumont y Jamie Stengle en Dallas; Will Weissert, Steven Sloan y Aamer Madhani en Washington; JJ Cooper en Phoenix; Bill Barrow en Atlanta; Marc Levy en Harrisburg, Pensilvania; Hannah Fingerhut en Des Moines, Iowa; y Sarah Rankin en Richmond, Virginia, contribuyeron con este despacho

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP