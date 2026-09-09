Trump promete dar $5.000 a cada adulto de EEUU si Partido Republicano gana elecciones legislativas

El presidente de EEUU, Donald Trump, pronuncia un discurso en la convención republicana, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Dallas. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

La promesa, de dudosa viabilidad, probablemente costaría más de 1 billón de dólares y requeriría la aprobación del Congreso, y además agravaría el déficit presupuestario anual del país, de casi 1,8 billones de dólares, así como las preocupaciones por la inflación.

“Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y reciben 5.000 dólares", afirmó Trump durante una convención del Partido Republicano en Dallas. "Se llamará el Dividendo Trump”.

Comparó dichas dádivas con los pagos de una corporación a sus accionistas, y señaló “nuestra enorme fortaleza y éxito económicos”.

Menos de una hora después, el vicepresidente JD Vance pareció intentar matizar —al menos en parte— la propuesta de Trump, e indicó que los pagos del dividendo no irían a los ricos. Vance planteó que podría financiarse con los ingresos por aranceles de Estados Unidos, aunque el pago sugerido supera con creces lo que Estados Unidos ha recaudado con esas medidas proteccionistas.

La Casa Blanca no respondió a un mensaje en el que se solicitaban detalles.

El Congreso tendría que aprobar el pago o dar su consentimiento implícito. La suma superaría ampliamente los ingresos arancelarios de Estados Unidos incluso antes de que la Corte Suprema anulara gran parte del programa arancelario de Trump el año pasado.

La deuda nacional de Estados Unidos superó el mes pasado los 40 billones de dólares por primera vez.

Trump se ha lamentado con frecuencia de que, en la era moderna, el partido del presidente casi siempre pierde escaños en el Congreso durante las elecciones de mitad de mandato, y ha buscado maneras poco ortodoxas de desafiar esa tendencia, incluida la convención de esta semana.

“Vamos a cambiar eso", expresó. "No hay razón para que sea así”.

La medida evocó los esfuerzos del multimillonario Elon Musk por comprar votos en la contienda del año pasado por la Corte Suprema estatal de Wisconsin, en la que entregó cheques de un millón de dólares a votantes para intentar impulsar a un candidato que, a fin de cuentas, perdió.

Trump ya había hablado antes de esa posibilidad, pero nunca la había vinculado a la suerte electoral de su partido. Este año propuso un dividendo de 2.000 dólares y dijo que no creía necesitar la aprobación del Congreso.

El año pasado, Trump entregó a miembros de las fuerzas armadas un cheque de 1.776 dólares que llamó un “dividendo del guerrero”.

“Tendré listo un proyecto de ley para que podamos aprobar el Dividendo Trump inmediatamente después de las elecciones del 3 de noviembre", escribió en X el senador republicano Bernie Moreno. "Porque los republicanos (y Estados Unidos) ganarán”.

Un cheque de 5.000 dólares daría a cada estadounidense más dinero del que recibieron en pagos directos del gobierno por las medidas de alivio por el COVID-19 durante el primer mandato de Trump.

Los republicanos están a la defensiva mientras buscan proteger su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes frente a fuertes vientos en contra. Trump es impopular, y los estadounidenses se oponen abrumadoramente a la guerra en Irán. Incluso el Senado está reñido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP