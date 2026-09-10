Trump promete cheques de reembolso de $500 del Obamacare para un millón de afiliados en 30 estados

El presidente Donald Trump permanece en el escenario de la convención republicana, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Dallas. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

La promesa llega después de que Trump se comprometiera a enviar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense el miércoles si los republicanos conservan el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de mandato, y en un momento en que la asequibilidad se ha convertido en un tema central para los votantes de cara a noviembre.

“El alivio comienza con reembolsar a todos los que les cobraron de más, y los reembolsos se emitirán en apenas unas semanas”, manifestó Trump en un mensaje grabado, el cual fue publicado el jueves en la cuenta de la Casa Blanca en la red social X. Los afiliados que pueden esperar reembolsos son aquellos que no reciben ayuda para pagar las primas.

Los críticos calificaron la medida de “ardid” que no representa un plan para abordar el aumento vertiginoso de los costos en la atención médica.

En su mensaje, Trump acusó al gobierno de Biden de una “gestión gravemente deficiente” de los fondos de la ACA, sin aportar pruebas, y sostuvo que dicho gobierno recaudó tasas de las compañías de seguros que los consumidores pagaban mediante primas más altas.

En una hoja informativa, la Casa Blanca alegó que el gobierno de Biden “acumuló un superávit significativo de fondos que no se utilizaron para beneficiar a los estadounidenses que pagaron estas primas más altas”. Indicó que los reembolsos comenzarían a enviarse a partir del próximo mes.

Al cuestionar la afirmación de Trump de que el gobierno de Biden gestionó mal los fondos, Cynthia Cox, vicepresidenta y directora del programa de la ACA en KFF —una organización de investigación sanitaria sin fines de lucro—, señaló que es totalmente posible que los fondos que Trump ha prometido provengan de tarifas recaudadas durante su primer mandato. En ese periodo, su gobierno recaudó más tarifas de usuario de las aseguradoras de lo que gastó, lo que resultó en un estimado de 1.000 millones de dólares en fondos no utilizados, según un análisis de KFF.

No está claro si el reembolso de 500 dólares representa lo que cada afiliado pudo haber pagado de más, de dónde saldrá el dinero para los reembolsos, y si se requiere la aprobación del Congreso para su desembolso.

Trump hizo su anuncio mientras el precio del seguro de la ACA se ha disparado para muchos estadounidenses durante su propio segundo mandato. El gobierno de Trump se opuso a extender los subsidios de la era del COVID-19 que ayudaron a compensar los costos del seguro de salud para la mayoría de los afiliados durante el mandato de Biden.

Después de que el Congreso liderado por los republicanos permitió que los subsidios expiraran este año, las primas se duplicaron o se triplicaron para muchos afiliados, lo que llevó a millones a rebajar sus planes o a abandonar el programa por completo.

Cox señaló que el plan de Trump “no parece estar ayudando a las personas que perdieron la cobertura porque no podían permitirse seguir comprando un seguro”.

Brad Woodhouse, estratega demócrata y director ejecutivo del grupo activista Protect Our Care, calificó el plan de reembolsos de ser “una broma total” en un comunicado.

“Desde que los republicanos les quitaron los créditos fiscales a las familias trabajadoras, millones de personas han visto aumentar sus primas mensuales en cientos, si no miles, de dólares”, sostuvo Woodhouse. “En un momento en que la gente apenas logra salir adelante para afrontar el alto costo de los alimentos, el alquiler y la atención médica, este ardid de 500 dólares ni siquiera empezará a sacarlos del hoyo que Trump y los republicanos crearon”.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y un funcionario de la Casa Blanca declinaron hacer comentarios, y en su lugar remitieron a la hoja informativa.

Aproximadamente 19 millones de personas reciben seguro a través del mercado de seguros de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP