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Trump pidió a Apple cambiar nombre del lago Ontario a 'lago Estados Unidos" en sus mapas

CHICAGO (AP) — El presidente Donald Trump le ha pedido a Apple que cambie el nombre del lago Ontario a “lago Estados Unidos” en su aplicación de mapas, afirmó el lunes el secretario del Interior, días después de que el mandatario firmó una orden ejecutiva para rebautizar el cuerpo de agua como parte de su creciente guerra comercial con Canadá.

El logo de Apple en la fachada de una tienda, el 2 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)
El logo de Apple en la fachada de una tienda, el 2 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo) AP

Trump “se comunicó directamente con Apple”, afirmó el secretario del Interior, Doug Burgum, en el programa “Mornings with Maria” de Fox. Añadió que confía en que el nombre de “lago Estados Unidos” pueda verse pronto en su plataforma.

Apple no comentó de momento sobre la situación. Hasta el lunes por la tarde sólo aparecía el nombre de lago Ontario en su plataforma, aunque la etiqueta se ubicaba de manera notable por encima de la frontera acuática de Canadá.

Apenas durante el fin de semana, Google Maps desplegó el nombre de “lago Estados Unidos” para los usuarios en territorio estadounidense que consulten sobre el cuerpo de agua situado entre el estado de Nueva York y la provincia canadiense de Ontario. La empresa mencionó la reciente orden ejecutiva de Trump y su práctica ya establecida de usar los nombres asignados por el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos (GNIS por sus iniciales en inglés).

“Las personas que usen Maps en Estados Unidos verán ‘lago Estados Unidos’’, quienes estén en Canadá seguirán viendo ‘lago Ontario’, y quienes estén fuera de Estados Unidos y Canadá verán ambos nombres”, indicó Google en un breve comunicado el sábado. “Estas actualizaciones siguen nuestra política de larga data para cuerpos de agua cuyos nombres varían de un país a otro”.

Trump ordenó el cambio de nombre la semana pasada como parte de sus más recientes provocaciones durante una creciente guerra comercial con Canadá, la cual ha provocado un aumento en los aranceles en ambos lados de la frontera. La orden giró instrucciones al Departamento del Interior para actualizar el nombre del lago en el servicio de denominación geográfica de Estados Unidos.

El presidente, sin embargo, no puede obligar a Canadá a implementar el cambio. Y los canadienses no tardaron en desestimar la idea. El líder de la tribu Seneca, en el norte del estado de Nueva York, afirmó que la medida viola un tratado de hace más de 225 años y muestra una “flagrante falta de respeto” hacia los pueblos indígenas que dieron al lago Ontario su nombre en primer lugar.

No es la primera vez que Trump impulsa el cambio de nombre de aguas que se extienden más allá de las fronteras de Estados Unidos. El año pasado ordenó que el golfo de México sea conocido como golfo de Estados Unidos, un cambio que tanto Apple como Google actualizaron posteriormente en sus mapas para usuarios en Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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