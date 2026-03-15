Trump insta a aliados de EEUU a enviar buques al estrecho de Ormuz. Irán promete represalias

Un hombre corea lemas durante el entierro del general Ali Shamkhani, secretario del Consejo de Defensa de Irán y asesor de alto rango del líder supremo del país, que murió en un ataque, en el patio del santuario de Imamzadeh Saleh en Teherán, Irán, el sábado 14 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

El aviso de Irán a evacuar el puerto más concurrido de Oriente Medio y otros dos puertos de los Emiratos Árabes Unidos marcó la primera vez que amenazó abiertamente activos no estadounidenses de un país vecino.

Teherán sostuvo que Estados Unidos había utilizado “puertos, muelles y escondites” en los Emiratos Árabes Unidos para lanzar ataques contra la isla de Kharg, donde se encuentra la principal terminal que gestiona las exportaciones de petróleo de Irán, sin aportar pruebas. Instó a la gente a abandonar las zonas donde, según dijo, se estaban refugiando fuerzas estadounidenses.

Mientras tanto, la crisis humanitaria de Líbano se agravó, con más de 800 personas muertas y 850.000 desplazadas, mientras Israel lanzaba oleadas de ataques contra milicianos de Hezbollah respaldados por Irán.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que Estados Unidos atacó la isla de Kharg y la isla de Abu Musa desde dos ubicaciones en los Emiratos Árabes Unidos, Ras Al-Khaimah y un lugar “muy cerca de Dubái”; algo que calificó de peligroso, y señaló que Irán “intentará tener cuidado de no atacar ninguna zona poblada” allí.

El Comando Central de Estados Unidos indicó que no tenía respuesta a la afirmación de Irán. Un asesor diplomático del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, escribió en redes sociales que el país tiene derecho a defenderse, pero que “sigue priorizando la razón y la lógica, y continúa ejerciendo moderación”.

Irán ha disparado cientos de misiles y drones contra vecinos árabes del Golfo durante la guerra, pero ha dicho que apuntaba a activos de Estados Unidos, incluso cuando se reportaron impactos o intentos contra objetivos civiles como aeropuertos y campos petroleros.

Araghchi afirmó que el estrecho de Ormuz estaba cerrado solo para “quienes nos están atacando y sus aliados”.

Trump insta a aliados a enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz

A medida que aumenta la ansiedad global por los precios y el suministro de petróleo, Trump dijo el sábado que espera que China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros envíen buques de guerra para mantener el estrecho de Ormuz “abierto y seguro”. Reino Unido respondió que estaba conversando con aliados sobre una “gama de opciones” para proteger la navegación.

En una publicación en redes sociales, Araghchi instó a los vecinos a “expulsar a los agresores extranjeros” y describió la convocatoria de Trump como “mendigar”.

El sábado, el mando militar conjunto de Irán reiteró su amenaza de atacar “infraestructuras petroleras, económicas y energéticas” vinculadas a Estados Unidos en la región si se golpea la infraestructura petrolera de la República Islámica.

La agencia semioficial iraní Fars informó que los ataques en la isla de Kharg no causaron daños a la infraestructura petrolera. Señaló que tuvieron como objetivo una instalación de defensa antiaérea, una base naval, la torre de control del aeropuerto y el hangar de helicópteros de una empresa de plataformas petrolíferas.

Estados Unidos identifica a 6 muertos en un accidente de aeronave militar

El Departamento de Defensa de Estados Unidos identificó el sábado a seis miembros del servicio que murieron cuando el avión militar de reabastecimiento en el que viajaban se estrelló el jueves mientras apoyaba operaciones contra Irán.

Los miembros del servicio eran el mayor John A. Klinner, de 33 años; la capitana Ariana G. Savino, de 31; la sargento técnica Ashley B. Pruitt, de 34; el capitán Seth R. Koval, de 38; el capitán Curtis J. Angst, de 30; y el sargento técnico Tyler H. Simmons, de 28, según funcionarios de Estados Unidos.

El accidente en el oeste de Irak se produjo tras un incidente no especificado que involucró a dos aeronaves en “espacio aéreo amigo”, de acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos. El otro avión aterrizó sin problemas.

Otro ataque contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad

Un misil impactó el sábado en un helipuerto dentro del complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque. El complejo de la embajada, una de las mayores instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en el mundo, ha sido atacado repetidamente con cohetes y drones disparados por milicias afines a Irán.

El Departamento de Estado volvió a advertir a los ciudadanos en Irak que se marchen “ahora”, y por tierra, ya que no había vuelos comerciales disponibles. Señaló que Irán y los grupos de milicias alineados con Irán “podrían seguir atacando” a ciudadanos, intereses e infraestructura de Estados Unidos.

___

Mednick informó desde Tel Aviv, Israel, y Magdy desde El Cairo. Los periodistas de The Associated Press Melanie Lidman en Jerusalén; Sally Abou AlJoud, Kareem Chehayeb y Bassem Mroue en Beirut; y Tia Goldenberg en Washington contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP