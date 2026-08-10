Trump extiende permiso para que barcos extranjeros transporten energía y fertilizantes

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El presidente Donald Trump se marcha tras hablar en una mesa redonda sobre minería, el viernes 7 de agosto de 2026, en el Departamento de Estado, en Washington. (Foto AP/Allison Robbert) AP

El mandatario estadounidense eximió por primera vez la Ley Jones el 17 de marzo para facilitar el transporte de petróleo y combustibles refinados entre puertos, reduciendo las presiones sobre los precios tras el inicio de la guerra con Irán.

La extensión más reciente entrará en vigor el 17 de agosto y sugiere que Estados Unidos podría estar preparándose para que continúen las presiones sobre los precios, ya que el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el envío de petróleo y gas natural, permanece prácticamente cerrado debido a la guerra.

A diferencia de extensiones anteriores, el Pentágono consultará con la Administración Marítima para decidir qué viajes quedan exentos de la ley de 1920. La nueva exención solo se aplicará a cargas que sean fuentes de energía y a productos básicos relacionados con la agricultura, como fertilizantes y aceite de soja.

Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, manifestó que el gobierno extendió la exención “para garantizar que nuestras fuerzas armadas y las industrias clave mantengan un acceso ininterrumpido a recursos críticos”. Rogers añadió que la exención ha incrementado las entregas nacionales de gasolina, diésel y combustible para aviones.

La Ley Jones exige que las mercancías transportadas entre puertos de Estados Unidos se muevan en embarcaciones con bandera estadounidense.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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