Trump dice que vetó a CNN, MSNBC y Politico de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump, sentado a la derecha, señala a los periodistas mientras habla durante un acto sobre atención sanitaria en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el viernes 18 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

Al igual que muchas de las otras confrontaciones de Trump con organizaciones de noticias —algunas de las cuales se están desarrollando en el ámbito jurídico—, esta amenaza tiene posibles implicaciones relacionadas con la Primera Enmienda constitucional. Sin embargo, de momento no había indicios de que estuviera llevándola a cabo.

Trump escribió en su red social que, con efecto inmediato, “prohíbo” el acceso de CNN, MS NOW y Politico “a la Casa Blanca debido a su constante ‘cobertura’ de noticias falsas”. Minutos después, durante un acto en el Despacho Oval, se le pidió al mandatario que explicara su declaración.

“Porque son noticias falsas”, respondió. “Uno se cansa tanto de leer y ver noticias falsas. Cuando miras CNN, es simplemente falso. Por eso sus índices de audiencia no son buenos. Cuando ves MS NOW… es noticias falsas”.

“Y cuando ves Politico... las historias que escribieron son falsas. Así que hay muchas noticias y puede que haya otros que se les unan, y quizá puedan mejorar”, añadió. “Pero nuestro país tiene que tener noticias honestas”.

No dio más detalles sobre cómo se implementaría el veto. Periodistas de CNN, MS NOW y Politico seguían en los terrenos de la Casa Blanca hasta el atardecer del viernes, sin indicios de que se les hubiera solicitado que se fueran.

CNN denunció la medida, diciendo que respalda a su equipo en la Casa Blanca y su “cobertura imparcial y precisa”.

“Tenemos un derecho, de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, a realizar esa cobertura sin obstáculos ni interferencias del gobierno”, manifestó en un comunicado en la red social X. “Si el veto que el presidente Trump amenazó con imponer llega a concretarse, sería un ataque ilegal contra ese derecho fundamental, el cual está protegido constitucionalmente”.

Politico indicó que “seguirá informando de manera imparcial sobre esta Casa Blanca y las futuras. Defenderemos enérgicamente nuestros derechos de la Primera Enmienda frente a cualquier intento de restringirlos”. MS NOW no respondió de momento a un correo electrónico en el que se le preguntaba sobre el veto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP