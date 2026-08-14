Trump destaca lucha contra el crimen en visita a academia policial de Nueva York

El presidente Donald Trump en un evento en Geneva, Ohio, el 11 de agosto del 2026. (AP foto/Sue Ogrocki) AP

Trump visitaba la academia de policía del condado de Nassau, en los suburbios de Long Island, donde promovió nuevas estadísticas de delincuencia del FBI que se publicaban el viernes y que muestran una disminución de los delitos violentos en 2025.

La visita de Trump buscaba impulsar a candidatos republicanos en contiendas disputadas en su estado natal, pero está en duda cuánto ayudará su presencia, en medio de índices de aprobación rezagados y una guerra profundamente impopular en Irán.

Con una tarima llena de agentes uniformados detrás de él, Trump ofreció un mensaje marcadamente político: llamó a sus oponentes “demócratas de izquierda radical” y a su predecesor, el expresidente Joe Biden, “Joe el Dormilón”, mientras el público abucheaba a la señal.

A un costado del escenario estaban el nuevo secretario de Justicia Todd Blanche y el director del FBI Kash Patel, quienes hablaron para animar al público antes del presidente. Su presencia en un acto que en parte estaba diseñado para ayudar a candidatos republicanos rompe una tradición según la cual las fuerzas del orden se mantienen al margen de eventos políticos.

Trump ganó por estrecho margen el condado de Nassau en 2024, al darle la vuelta al condado —en un estado mayoritariamente demócrata— a favor de los republicanos por primera vez en más de dos décadas.

Allí se encuentra una de las fuerzas policiales más grandes del país y dos escaños demócratas en la Cámara de Representantes que los republicanos ahora consideran ganables este otoño, y también es el bastión de Bruce Blakeman, el ejecutivo del condado de Nassau respaldado por Trump que desafía a la gobernadora demócrata Kathy Hochul.

La delincuencia se convierte en tema en las contiendas de Nueva York

Es la segunda vez este año que Trump visita Nueva York para apoyar a Blakeman y a otros republicanos. Se detuvo en la zona del valle del Hudson en mayo para un discurso en el que afirmó que Blakeman frenaría la delincuencia “fuera de control”.

La delincuencia ha surgido como un asunto importante en la contienda por la gobernación, y ambos candidatos sostienen tener el mejor historial para mantener a los neoyorquinos a salvo. Hochul visitó otro departamento de policía de Long Island en julio para anunciar una inversión estatal en tecnología policial.

Blakeman emitió un comunicado diciendo que estaba agradecido de la visita de Trump “para recorrer nuestras destacadas instalaciones de seguridad pública de última generación” y rendir homenaje a los trabajadores de las fuerzas del orden.

En una entrevista con Fox Business el jueves, Blakeman restó importancia a las preocupaciones de que la visita de Trump fuera impopular entre los votantes de la ciudad de Nueva York.

“Cuando la persona más poderosa del mundo viene a visitarte y muestra que tienen una relación, creo que eso es algo muy bueno”, declaró Blakeman añadiendo que incluso los votantes que discrepan con Trump podrían valorar a un gobernador con una línea directa con el presidente.

El portavoz de campaña de Hochul, Ryan Radulovacki, dijo que la gobernadora “ha invertido miles de millones en seguridad pública para proteger a los neoyorquinos mientras el fanático-MAGA Bruce Blakeman está trayendo a Donald Trump a recorrer el condado donde permitió que los delitos violentos se dispararan a máximos de una década y donde los agentes del ICE de Trump abusan de su poder sin freno”.

Republicanos creen que la lucha contra el crimen es un tema ganador

Matt Gorman, estratega republicano, dijo que la visita de Trump podría impulsar a Blakeman, así como a los aspirantes republicanos que buscan desbancar a dos demócratas en distritos del condado de Nassau. Michael LiPetri Jr. desafía al representante Tom Suozzi en el 3er Distrito Congresional mientras que Jeanine Driscoll se enfrenta a la representante Lauren Gillen en el 4º Distrito Congresional.

Gorman señaló que el énfasis en la delincuencia se considera un tema fundamental para los republicanos que atrae tanto a la base de Trump como a votantes suburbanos indecisos.

“A nivel estratégico, la delincuencia es un tema con el que los republicanos se sienten cómodos pasando a la ofensiva, y en el que el país, de manera bastante amplia, coincide con ellos”, explicó Gorman.

Trump promueve el tema mientras enfrenta bajos índices de aprobación en varios otros asuntos, incluida la economía y la guerra en Irán. Una encuesta de AP-NORC de agosto de 2025 encontró que la gestión de Trump sobre la delincuencia estaba entre sus puntos más fuertes, aunque su aprobación en ese tema había caído 10 puntos para diciembre de 2025.

Trump denuncia informe que concluye que no ha reducido la delincuencia

Aunque muchos de los discursos recientes de Trump en estados disputados se han centrado en sus recortes de impuestos y políticas económicas, Trump suele mencionar su esfuerzo por frenar la delincuencia mediante el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, Nueva Orleans y otras ciudades gobernadas por demócratas.

Esta semana, Trump arremetió contra el Center for American Progress y amenazó con demandar al centro liberal por un informe según el cual los despliegues de la Guardia Nacional no lograron reducir la delincuencia. Sin aportar pruebas, Trump afirmó en redes sociales que “la delincuencia ha bajado muchísimo desde que asumí el cargo, y ellos lo saben”.

Para Trump, hablar de la reducción de la delincuencia durante su viaje a Nueva York ofrece una oportunidad de llegar a votantes a través de divisiones políticas y de clase, dijo Jesse Hunt, estratega republicano.

“El tema de la delincuencia y la seguridad es un enorme ganador para los republicanos", indicó Hunt. "Lo que hemos visto de la administración Trump y de los republicanos en general es un verdadero enfoque en ese asunto. Y deberían destacar los éxitos”.

La Casa Blanca dijo que las nuevas estadísticas del FBI mostrarán disminuciones interanuales en homicidios, violaciones, robos y agresiones con agravantes. Los expertos en delincuencia suelen advertir contra sacar demasiadas conclusiones de cambios de un solo año y alientan a centrarse en patrones de largo plazo.

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Price reportó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP