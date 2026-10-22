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Trump arremete contra LeBron James por no quedarse quieto durante interpretación del himno

FILADELFIA (AP) — El presidente de los Estados Unidos Donald Trump acusó a LeBron James el jueves de faltarle el respeto a Estados Unidos después de que la estrella de la NBA aparentemente continuara con su calentamiento mientras se interpretaba el himno nacional el martes antes del partido inaugural de temporada de Filadelfia

El alero de los 76ers de Filadelfia LeBron James lanza el balón en el encuentro ante los Knicks de Nueva York el martes 20 de octubre del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II)
El alero de los 76ers de Filadelfia LeBron James lanza el balón en el encuentro ante los Knicks de Nueva York el martes 20 de octubre del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

“Dije desde el principio que no sirve, una DESGRACIA TOTAL”, escribió Trump sobre James en una publicación en redes sociales en la que compartió el video. “¡LeBron James debería disculparse con todos esos grandes guerreros y héroes estadounidenses que murieron por la bandera estadounidense, y por todo lo que representa nuestro país!”

James pareció practicar un swing de golf y un tiro en suspensión mientras se interpretaba “The Star-Spangled Banner” en el partido del martes en Nueva York. James, que inicia su primera temporada con Filadelfia, estaba formado junto a sus compañeros, que en su mayoría permanecieron quietos durante el himno.

Trump y James se han criticado mutuamente durante años de forma pública.

James no había hecho comentarios públicos ni publicado en redes sociales hasta la tarde del jueves sobre la queja de Trump.

James, de 41 años, en su histórica 24ª temporada en la NBA, debutará en casa con los Sixers el jueves por la noche contra Cleveland.

Entre algunos de los momentos más destacados en los que James se vio envuelto con el presidente o con la política:

LeBron usa 1 zapato negro, 1 zapato blanco

James estaba con Cleveland en 2017 cuando hizo una declaración durante un partido de la NBA con sus zapatos —uno negro, uno blanco— con la palabra “equality” en letras doradas mayúsculas en la parte trasera de cada uno.

Luego, después del partido, James se refirió a Trump y expresó: “Este es un país hermoso y nunca vamos a permitir que una persona dicte cuán hermosos y cuán poderosos somos”.

James había llamado a Trump “un vago” en Twitter y también dijo antes esa temporada sobre el presidente: “No entiende cuántos niños, sin importar la raza, miran al presidente de Estados Unidos en busca de orientación, de liderazgo, de palabras de aliento. No lo entiende, y eso es lo que me enferma más que cualquier otra cosa”.

Cállate y dribla

James mostró determinación para pronunciarse sobre temas sociales y el clima político del país después de que la presentadora de Fox News Laura Ingraham criticara al cuatro veces campeón de la NBA por sus comentarios de 2018 sobre asuntos sociales.

“Definitivamente no nos vamos a callar y driblar”, afirmó James. “Definitivamente no voy a hacer eso. Significo demasiado para la sociedad. Significo demasiado para la juventud. Significo demasiado para tantos niños que sienten que no tienen una salida y necesitan a alguien que los ayude a salir de la situación en la que están”.

James mencionó a Muhammad Ali, Jim Brown, Bill Russell y Jackie Robinson como atletas que anteriormente alzaron la voz por la igualdad y el cambio sin preocuparse por las consecuencias ni por posibles recompensas.

“Sabemos que es más grande que nosotros”, señaló James.

Llevar a la gente a las urnas

James fue nombrado Atleta Masculino del Año de The Associated Press en 2020 en gran parte por llevar a los Lakers de Los Ángeles hacia un campeonato y por ayudar a convencer a muchos —en el punto álgido de Black Lives Matter— que nunca habían votado para que finalmente acudieran a las urnas.

“Todavía sé lo que hago en la cancha y, obviamente, lo doy todo por el juego”, comentó James. “Pero ahora mismo puedo tener un mayor impacto fuera de la cancha, más del que puedo tener dentro. Y quiero seguir inspirando a la gente con la forma en que juego al baloncesto. Pero hay muchas más cosas que puedo hacer fuera de la cancha para ayudar a formar a la gente, inspirar a la gente, unir a la gente, empoderarla”.

James rechaza la crítica de Zlatan a los atletas activistas

El delantero del AC Milan y exestrella de LA Galaxy Zlatan Ibrahimovic arremetió contra los atletas socialmente conscientes en una entrevista de 2021. Ibrahimovic dijo que era “un error” que James y otros deportistas se involucraran en causas políticas, y sostuvo que deberían “simplemente hacer lo que mejor saben hacer, porque no se ve bien”.

James, naturalmente, rechazó la crítica.

“Nunca me callaría sobre cosas que están mal”, afirmó James.

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El reportero de la Casa Blanca de AP Collin Binkley en Washington contribuyó a esta historia.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP

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