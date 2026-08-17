americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trubisky sale del entrenamiento con dolor en el bíceps y los Titans esperan novedades

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — El quarterback de los Titans Mitchell Trubisky salió del entrenamiento del lunes acompañado por un preparador físico para que le revisaran el bíceps del brazo derecho.

Mitchell Trubisky (10), quarterback de los Titans de Tennessee, estrecha la mano con Hank Beatty (13), receptor, durante una práctica conjunta de su equipo con los 49ers de San Francisco, el martes 11 de agosto de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Jeff Chiu)
Mitchell Trubisky (10), quarterback de los Titans de Tennessee, estrecha la mano con Hank Beatty (13), receptor, durante una práctica conjunta de su equipo con los 49ers de San Francisco, el martes 11 de agosto de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

“Creo que estamos bien, pero, de nuevo, soy un optimista eterno, así que les avisaré mañana”, comentó el entrenador de Tennessee, Robert Saleh, sobre Trubisky.

El veterano acababa de ver cómo un pase profundo se le iba largo mientras mantenía el brazo con el que lanza cerca del hombro. La semana pasada completó 2 de 3 envíos para 23 yardas en la victoria de Tennessee en el primer partido de pretemporada en San Francisco.

Trubisky afronta su décima temporada en la NFL, y el seleccionado número 2 global del draft de 2017 por Chicago fue contratado esta campaña para ser el suplente de Cam Ward. Además de que Trubisky tiene la experiencia de haber sido una selección alta del draft, el quarterback está familiarizado con el sistema del nuevo coordinador ofensivo, Brian Daboll.

Saleh indicó que el safety Tony Adams fue retirado del entrenamiento por lanzar un puñetazo. El receptor abierto novato Carnell Tate estaba siendo evaluado después de que pareció golpearse la cabeza al estirarse para hacer una recepción en un pase profundo.

“Creo que solo se mareó un poco”, manifestó Saleh. “No creo que nos preocupe una conmoción cerebral ni nada”.

Los Titans vuelven a entrenar el miércoles y luego reciben a Seattle para una práctica conjunta el viernes, antes de su partido de exhibición la noche del domingo.

Deja tu comentario

Destacados del día

ETECSA REPORTA CORTE DE FIBRA ÓPTICA EN CUBA: afecta recargas, transferencias y pagos de Nauta Hogar

ETECSA REPORTA CORTE DE FIBRA ÓPTICA EN CUBA: afecta recargas, transferencias y pagos de Nauta Hogar

¿QUIÉN MANDA REALMENTE EN CUBA? Washington ve el poder dividido entre los Castro, militares y el Partido

¿QUIÉN MANDA REALMENTE EN CUBA? Washington ve el poder dividido entre los Castro, militares y el Partido

SECRETARIO DEL TESORO DE TRUMP VUELVE A PONER A CUBA EN LA MIRA: Cuba duró mucho tiempo pese a las sanciones

SECRETARIO DEL TESORO DE TRUMP VUELVE A PONER A CUBA EN LA MIRA: "Cuba duró mucho tiempo" pese a las sanciones

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter