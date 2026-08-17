Trubisky sale del entrenamiento con dolor en el bíceps y los Titans esperan novedades

“Creo que estamos bien, pero, de nuevo, soy un optimista eterno, así que les avisaré mañana”, comentó el entrenador de Tennessee, Robert Saleh, sobre Trubisky.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — El quarterback de los Titans Mitchell Trubisky salió del entrenamiento del lunes acompañado por un preparador físico para que le revisaran el bíceps del brazo derecho.
“Creo que estamos bien, pero, de nuevo, soy un optimista eterno, así que les avisaré mañana”, comentó el entrenador de Tennessee, Robert Saleh, sobre Trubisky.
El veterano acababa de ver cómo un pase profundo se le iba largo mientras mantenía el brazo con el que lanza cerca del hombro. La semana pasada completó 2 de 3 envíos para 23 yardas en la victoria de Tennessee en el primer partido de pretemporada en San Francisco.
Trubisky afronta su décima temporada en la NFL, y el seleccionado número 2 global del draft de 2017 por Chicago fue contratado esta campaña para ser el suplente de Cam Ward. Además de que Trubisky tiene la experiencia de haber sido una selección alta del draft, el quarterback está familiarizado con el sistema del nuevo coordinador ofensivo, Brian Daboll.
Saleh indicó que el safety Tony Adams fue retirado del entrenamiento por lanzar un puñetazo. El receptor abierto novato Carnell Tate estaba siendo evaluado después de que pareció golpearse la cabeza al estirarse para hacer una recepción en un pase profundo.
“Creo que solo se mareó un poco”, manifestó Saleh. “No creo que nos preocupe una conmoción cerebral ni nada”.
Los Titans vuelven a entrenar el miércoles y luego reciben a Seattle para una práctica conjunta el viernes, antes de su partido de exhibición la noche del domingo.
___
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter