Tronchon gana al sprint y se lleva décima etapa de la Vuelta y Mas mantiene el liderato

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Tronchon, de 24 años, se despegó en el sprint final en los últimos 20 metros de una etapa montañosa de 184,7 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra. Magnus Cort fue segundo y Thibau Nys terminó tercero. Wout van Aert fue cuarto.

Tronchon se llevó la mano derecha al casco, sorprendido, al cruzar la meta, y rompió a llorar cuando sus compañeros del equipo Groupama-FDJ United lo felicitaron.

Mas mantuvo el liderato general con 1 minuto y 18 segundos de ventaja sobre Primoz Roglic, el esloveno de 36 años que persigue un récord de cinco títulos de la Vuelta. Felix Gall se mantuvo 1’39 por detrás, en el tercer puesto.

La Vuelta dio un vuelco el sábado cuando Pogačar, el líder y gran favorito para ganar la carrera de tres semanas, se cayó y se fracturó la clavícula izquierda.

La etapa del martes coronó tres ascensos de tercera categoría y permitió que una escapada de siete hombres —solo uno de ellos a menos de una hora del tiempo total de Mas— construyera una ventaja de más de dos minutos y medio.

El pelotón alcanzó al último de los fugados dentro de los cinco kilómetros finales y neutralizó otros intentos de corredores por escaparse para pelear por la victoria.

La undécima etapa del miércoles es llana y favorable para los velocistas, con 153,8 kilómetros de Cartagena a Lorca. La Vuelta termina en Granada el 13 de septiembre. ___ Vea aquí la cobertura completa de AP sobre deportes FUENTE: AP

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