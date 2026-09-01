americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tronchon gana al sprint y se lleva décima etapa de la Vuelta y Mas mantiene el liderato

ELCHE DE LA SIERRA, España (AP) — El ciclista francés Bastien Tronchon logró el mejor resultado de su carrera al ganar el martes la décima etapa de la Vuelta a España, y Enric Mas conservó el maillot rojo de líder que recibió tras la caída de Tadej Pogačar, que lo obligó a abandonar la carrera.

Tronchon, de 24 años, se despegó en el sprint final en los últimos 20 metros de una etapa montañosa de 184,7 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra. Magnus Cort fue segundo y Thibau Nys terminó tercero. Wout van Aert fue cuarto.

Tronchon se llevó la mano derecha al casco, sorprendido, al cruzar la meta, y rompió a llorar cuando sus compañeros del equipo Groupama-FDJ United lo felicitaron.

Mas mantuvo el liderato general con 1 minuto y 18 segundos de ventaja sobre Primoz Roglic, el esloveno de 36 años que persigue un récord de cinco títulos de la Vuelta. Felix Gall se mantuvo 1’39 por detrás, en el tercer puesto.

La Vuelta dio un vuelco el sábado cuando Pogačar, el líder y gran favorito para ganar la carrera de tres semanas, se cayó y se fracturó la clavícula izquierda.

La etapa del martes coronó tres ascensos de tercera categoría y permitió que una escapada de siete hombres —solo uno de ellos a menos de una hora del tiempo total de Mas— construyera una ventaja de más de dos minutos y medio.

El pelotón alcanzó al último de los fugados dentro de los cinco kilómetros finales y neutralizó otros intentos de corredores por escaparse para pelear por la victoria.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

EEUU alerta por aumento de la delincuencia en Cuba y advierte sobre robos a vehículos en La Habana

EEUU alerta por aumento de la delincuencia en Cuba y advierte sobre robos a vehículos en La Habana

CONFIRMADO: EL DIÁLOGO ENTRE EEUU Y CUBA ESTÁ SUSPENDIDO. La Habana asegura que sus cambios económicos van en serio

CONFIRMADO: EL DIÁLOGO ENTRE EEUU Y CUBA ESTÁ SUSPENDIDO. La Habana asegura que sus cambios económicos "van en serio"

Duane Davis, a la derecha, y su abogado, Michael Sanft, sentados en la sala del tribunal después de que un jurado declarara a Davis culpable de asesinato en primer grado en el juicio relacionado con la muerte del rapero Tupac Shakur, ocurrida en 1996; la imagen fue tomada en el Centro de Justicia Regional del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Las Vegas, el lunes 31 de agosto de 2026. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal via AP, Pool)

Jurado declara culpable a un hombre de asesinato por la muerte de Tupac Shakur ocurrida en 1996

Cubano bromea con llevar una granada en el Aeropuerto de Miami y termina arrestado pese a no tener explosivos

Cubano bromea con llevar una granada en el Aeropuerto de Miami y termina arrestado pese a no tener explosivos

ARCHIVO - El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, habla durante la celebración America 250 el 10 de junio de 2025, en Fort Bragg, Fayetteville, Carolina del Norte. (AP Foto/Karl DeBlaker, archivo)

El secretario del Ejército Dan Driscoll renuncia tras 18 meses, dice la Casa Blanca

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter