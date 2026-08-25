Tristan Peters brilla mientras los Medias Blancas vencen por 11-7 a Jacob deGrom y Rangers

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El jugador de los Medias Blancas de Chicago, Tristan Peters, hace un gesto tras conectar un jonrón contra los Rangers de Texas durante la sexta entrada de un partido de béisbol el martes 25 de agosto de 2026, en Chicago. (Foto AP/David Banks) AP

Peters también la sacó del parque en la sexta, ampliando a cuatro juegos su racha —la mejor de su carrera— de jonrones. El jardinero All-Star aportó tres de los 14 hits de Chicago y recibió dos bases por bolas.

Brenton Doyle sumó dos hits y dos carreras impulsadas, mientras los Medias Blancas, líderes de la División Central de la Liga Americana (69-63), mejoraron a 3-3 en una estadía en casa de siete juegos.

Texas había ganado cuatro de cinco, incluida una victoria 11-2 sobre Chicago la noche del lunes. Los Rangers (66-67) cayeron al segundo lugar en la lenta División Oeste de la Liga Americana, a medio juego de Houston.

Jake Burger, Danny Jansen y Justin Foscue conectaron jonrones por Texas.

A deGrom (9-9) se le cargaron ocho carreras y seis hits en 3 2/3 entradas.

El lineazo a la derecha de Peters, con el bate roto, impulsó al cubano Miguel Vargas y Braden Montgomery, dándole a Chicago una ventaja de 4-0.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP