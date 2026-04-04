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Triplete de Haaland impulsa la paliza del Man City ante Liverpool en la Copa FA

El triplete de Erling Haaland en 18 minutos impulsó la victoria el sábado 4-0 del Manchester City sobre el Liverpool para establecer un récord al clasificarse a la semifinal de la Copa FA por una octava temporada consecutiva.

Erling Haaland del Manchester City celebra tras anotar su tercer gol en los cuartos de final de la Copa FA ante el Liverpool el sábado 4 de abril del 2026. (AP Foto/Jon Super)
Erling Haaland del Manchester City celebra tras anotar su tercer gol en los cuartos de final de la Copa FA ante el Liverpool el sábado 4 de abril del 2026. (AP Foto/Jon Super) AP
Jugadores del Southampton celebran después de que el norirlandés Shea Charles anotara el segundo gol de su equipo durante el juego de fútbol de los cuartos de final de la FA Cup de Inglaterra entre el Southampton y el Arsenal en Southampton, Inglaterra, el sábado 4 de abril de 2026. (Foto AP/Dave Shopland)
Jugadores del Southampton celebran después de que el norirlandés Shea Charles anotara el segundo gol de su equipo durante el juego de fútbol de los cuartos de final de la FA Cup de Inglaterra entre el Southampton y el Arsenal en Southampton, Inglaterra, el sábado 4 de abril de 2026. (Foto AP/Dave Shopland) AP

Mohamed Salah falló un penal que agravó los problemas del Liverpool, cuyo desplome en el Estadio Etihad aumentará la presión sobre el técnico Arne Slot, que está en la cuerda floja.

Haaland transformó un penal a los 39 minutos, remató de cabeza un centro de Antoine Semenyo en el tiempo añadido de la primera parte y luego empujó a la red un balón que se había estrellado en el travesaño al 57 para firmar su primer triplete de la temporada con el City y el 12mo desde que se incorporó al club en 2022.

Semenyo anotó el otro gol del City a los 50 minutos, en el primer partido del equipo desde que ganó la Copa de la Liga inglesa hace dos semanas al vencer al Arsenal en la final en el estadio de Wembley. El City regresará al estadio para las semifinales de la Copa FA.

Salah, que anunció durante la reciente pausa internacional que dejaría el Liverpool tras nueve temporadas repletas de trofeos, comenzó su despedida con el club, pero no pudo acompañarla con un gol. La mejor de las muchas ocasiones que desperdició llegó desde el punto de penal, que el portero del City, James Trafford, desvió con la mano al 64.

Fue la 18va victoria consecutiva del City en casa en la Copa FA, una racha que se remonta a 2017. El equipo de Pep Guardiola compartía el récord con el Clapham Rovers con siete semifinales consecutivas de la Copa FA, pero ahora lo posee en solitario.

Más tarde el Arsenal y Chelsea también entran en acción en los cuartos de final. El Chelsea recibe al Port Vale, de tercera división, antes de que el Arsenal visite al Southampton, de segunda división.

El sorteo de las semifinales se realiza el domingo después de que el West Ham reciba al Leeds en el último partido de los cuartos de final.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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