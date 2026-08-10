Tribunal ruso excluye de la elección parlamentaria al único partido contra la guerra en Ucrania

El líder del Partido Yabloko, Nikolai Rybakov, después de una audiencia sobre una demanda legal para excluir al partido de las próximas elecciones parlamentarias, en el Tribunal Supremo de Rusia, en Moscú, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Pavel Bednyakov) AP

El Tribunal Supremo anuló la inscripción de Yabloko —que en ruso significa “manzana”— tras la apelación de un partido afín al Kremlin. El mes pasado, la Comisión Electoral Central había permitido inicialmente que Yabloko apareciera en la boleta junto con otros 10 partidos.

Yabloko fue en otro tiempo una de las principales voces liberales en el Parlamento y a menudo crítico del gobierno, pero más tarde perdió su bloque de escaños en la Duma Estatal a medida que el Kremlin endurecía su control sobre la política rusa.

En los últimos años, Yabloko fue el único partido de oposición registrado que se opuso al envío de tropas a Ucrania.

Sus lemas de campaña incluían: “¡Por un acuerdo de alto el fuego, la diplomacia y la paz!”, “¡Nuestro objetivo es evitar una guerra nuclear!” y “¡Por una Rusia libre del miedo y de las represiones políticas!”.

El veterano político liberal Grigory Yavlinsky, quien cofundó el partido en la década de 1990 y preside su comité político, lamentó el fallo y manifestó que el partido lo apelaría.

“Excluir a Yabloko de las elecciones significa negarse a entablar un diálogo con quienes hacen preguntas que incomodan a las autoridades”, afirmó en un comunicado en línea. “Esperamos que las autoridades atiendan la demanda pública de paz, libertad y una vida sin miedo, y cambien su política”.

La plataforma de Yabloko gana un fuerte respaldo

Muchas figuras de la oposición rusa en el exilio habían instado a los votantes a respaldar a Yabloko, entre ellas Yulia Navalnaya, viuda del crítico del Kremlin Alexei Navalny, y los políticos Ilya Yashin y Vladimir Kara-Murza.

“Creo que es moral y políticamente correcto apoyar al partido Yabloko”, señaló Navalnaya en una declaración del 6 de agosto en Telegram destacando la postura antibélica de la agrupación.

El presidente de Yabloko, Nikolai Rybakov, quien estuvo el lunes en la sala del tribunal, intentó distanciar al partido de lo que describió como un apoyo injustificado de Navalnaya y de otros adversarios del Kremlin que viven en el extranjero, en un aparente intento de evitar que lo retiraran de la boleta.

Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de videos de apoyo a Yabloko. Muchos no contenían consignas políticas, sino que mostraban a jóvenes sosteniendo manzanas cuando se les preguntaba su preferencia de voto para las elecciones del 18 al 20 de septiembre, o bailando canciones rusas que mencionaban manzanas.

Rybakov le dijo al tribunal que el partido no pagaba por los videos, y sostuvo que quienes los publicaron respaldaban a Yabloko “simplemente porque quieren vivir en Rusia y no quieren que los maten”.

Las autoridades probablemente permitieron inicialmente que Yabloko estuviera en la boleta para dar a los rusos una vía de escape para su descontento y, al mismo tiempo, mostrar, a través del tradicionalmente bajo caudal de votos del partido, que pocas personas apoyan su postura sobre Ucrania, dijo Nikolay Petrov, investigador principal del Centro NEST, fundado por el magnate ruso exiliado y figura opositora Mikhail Khodorkovsky.

Pero la campaña de Yabloko por la paz caló hondo y trastocó los cálculos del Kremlin.

Ahora, “el Kremlin se enfrenta a una tarea bastante difícil: salir de la situación con pérdidas mínimas”, dijo Petrov, porque sacar al partido de la boleta equivale, en la práctica, a “demostrar que tienen miedo de lo que representa Yabloko”.

Yavlinsky afirmó que el fallo del tribunal “dice muchísimo sobre la importancia de nuestra plataforma, mucho más de lo que podrían hacerlo jamás unos resultados electorales oficiales”.

Añadió que “la demanda pública de paz y libertad hoy ha demostrado ser mucho más fuerte de lo que las autoridades anticipaban”.

Partidos alineados con el Kremlin arremeten contra Yabloko

Varios partidos alineados con el Kremlin han atacado a Yabloko por su postura sobre Ucrania, y algunos incluso instaron a las autoridades a investigarlo.

Sergei Mironov, líder del partido Rusia Justa, pidió a la Fiscalía General y al Ministerio de Justicia que “observen de cerca” a Yabloko y “den una evaluación legal de sus acciones”.

“Un partido que se opone abiertamente a la operación militar especial, promete una paz vergonzosa y apoya a agentes extranjeros está postulándose para la Duma Estatal”, señaló Mironov, usando el término del Kremlin para describir el conflicto, que ya ha durado cuatro años.

El líder del Partido Comunista, Gennady Zyuganov, dijo que Yabloko no apoya las políticas del presidente Vladímir Putin y no ha ayudado “a los que sufren, a los que luchan en el frente”.

El partido Rodina (Patria) presentó la demanda ante el Tribunal Supremo exigiendo que Yabloko fuera retirado de la boleta. Acusó a Yabloko de infringir derechos de autor y de exceder los límites de gasto de campaña. El partido también consideró ilegal la postura de Yabloko sobre Ucrania y la equiparó a un llamado a violar la integridad territorial de Rusia.

Rybakov y los abogados que representaron al partido ante el Tribunal Supremo rechazaron el lunes las acusaciones.

Una multitud de simpatizantes recibió a Rybakov y a otros representantes de Yabloko con aplausos cuando entraron al tribunal en el centro de Moscú.

Miembros de Yabloko enfrentaron una ofensiva del Kremlin

Yabloko ha enfrentado una creciente presión en los últimos años, a medida que el Kremlin intensifica su represión contra la disidencia hasta niveles no vistos desde la era soviética.

Varios miembros destacados de Yabloko fueron encarcelados o designados como “agentes extranjeros”, una etiqueta que conlleva un mayor escrutinio gubernamental y busca desacreditar a quien la recibe. Como resultado, sus integrantes más prominentes no figuraban en la lista electoral.

Maxim Kruglov, vicepresidente y exmiembro del concejo municipal de Moscú, fue condenado en junio por difundir información falsa sobre el ejército ruso y sentenciado a siete años de prisión.

Otro alto dirigente del partido, Lev Shlosberg, está siendo juzgado por cargos similares en su ciudad natal de Pskov, y enfrenta hasta 10 años de prisión si es declarado culpable. Es el tercer caso penal presentado contra Shlosberg en los últimos dos años. También ha sido designado “agente extranjero”.

Esa designación también fue impuesta a Boris Vishnevsky, otro vicepresidente de Yabloko, en 2024. La medida lo obligó a renunciar al concejo municipal de San Petersburgo después de que, en los siguientes meses de ese año, se aprobara una legislación que prohíbe a los “agentes extranjeros” participar en elecciones u ocupar cargos públicos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP