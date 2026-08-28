Tribunal holandés dicta cadena perpetua a un ruandés por genocidio de 1994

Compartir en:









ARCHIVO - En imagen del 4 de abril de 2014, cráneos y huesos de algunas de las personas que fueron masacradas cuando buscaban refugio en una iglesia católica se exhiben como monumento en conmemoración de los miles de fallecidos dentro y en los alrededores del recinto durante el genocidio de 1994, en Ntarama, Ruanda; imagen tomada el 4 de abril de 2014. (Foto AP/Ben Curtis, archivo) AP

El acusado de 66 años cuyo nombre no fue divulgado, participó en ataques en que viviendas fueron saqueadas e incendiadas en dos comunidades de mayoría tutsi y lanzó una granada contra una multitud de tutsis que se refugiaba en un estadio de fútbol, informó el Tribunal de Distrito de La Haya en un comunicado escrito tras la condena.

“La conducta del acusado evidencia una marcada falta de respeto por la dignidad humana y por la vida humana”, subrayó el tribunal. “Sólo una pena de prisión de por vida hace justicia al inmenso sufrimiento que se ha infligido a las víctimas y a las familias en duelo”.

Durante el genocidio de 1994 en Ruanda, más de 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados en una campaña de homicidios masivos orquestada por extremistas hutus. Muchos líderes de la matanza fueron juzgados y condenados por un tribunal de crímenes de guerra de Naciones Unidas, que ya ha cerrado.

El acusado salió de Ruanda tras el genocidio y se estableció en los Países Bajos, donde fue detenido y procesado.

El juicio fue la culminación de una investigación de varios años en que la policía y un juez instructor entrevistaron a más de 30 testigos, la mayoría de ellos en Ruanda. Nueve víctimas o sus familiares más cercanos asistieron al juicio a principios de este año.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP