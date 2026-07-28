Tribunal cierra causa contra Sergio Jadue, el líder del fútbol chileno, por prescripción

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ARCHIVO - Sergio Jadue, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, muestra una papeleta con el nombre de Chile durante el sorteo para la Copa América 2015, e 24 de noviembre de 2014, en Viña del Mar. (AP Foto/Luis Hidalgo) AP

En su decisión, el 13° Juzgado de Garantía de la capital chilena acató el pedido del abogado defensor Marcelo Hadwa y aceptó la prescripción de los delitos investigados, ya que la imputación en la justicia ocurrió hace más de una década, en 2015 y 2016.

El fallo pone fin a la causa que permanecía abierta en Chile contra el exdirigente deportivo, quien estuvo al frente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) entre 2011 y 2015, aunque la fiscalía no descarta recurrir contra la decisión.

“Esta resolución es esencialmente apelable”, dijo en declaraciones a los periodistas el fiscal Marco Paredes. “La fiscalía, cuando tenga la resolución en sus manos y cuando sea notificada, va a evaluar la interposición del recurso”.

Jadue abandonó Chile a finales de 2015 tras estallar el FIFA Gate, que desveló una de las mayores tramas de corrupción en el seno del máximo rector del fútbol mundial después de que las autoridades de Estados Unidos y Suiza acusaran a altos dirigentes del deporte y de distintas federaciones de delitos como sobornos, lavado dinero y fraude a lo largo de décadas.

Varias aristas del escándalo siguen bajo investigación judicial, con muchos de los ejecutivos salpicados, entre ellos Jadue, declarándose culpable ante las autoridades estadounidenses. La situación judicial del otrora mandamás del fútbol chileno sigue pendiente en el país norteamericano, donde reside desde hace más de 10 años y aguarda la sentencia de la justicia.

Desde mayo de 2015, cuando fueron arrestados los primeros dirigentes en la víspera del congreso de la FIFA en Zúrich, más de 25 personas se declararon culpables de complot para actos ilícitos, fraude por medios electrónicos y lavado de dinero.

Entre ellos figuran varios jerarcas del fútbol, incluidos dos extitulares paraguayos de la CONMEBOL, Nicolás Leoz y José Ángel Napou. Leoz falleció en 2019. Otros implicados en el escándalo fueron el uruguayo Eugenio Figueredo (ex presidente de la CONMEBOL y de la federación de Uruguay); Luis Bedoya (Colombia); Rafael Esquivel (Venezuela); Luis Chiriboga (Ecuador) y José María Marín (Brasil), quien falleció el año pasado. El entonces presidente de FIFA Joseph Blatter fue suspendido ocho años para toda actividad relacionada con el fútbol. En 2021, el organismo volvió a imponerle una nueva inhabilitación de seis años y ocho meses por corrupción. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP