Tribunal chipriota permite a británico volar al Reino Unido para el funeral de su hijo

El abogado del padre indicó que el tribunal decidió permitir que su cliente se reúna con su familia para el funeral del niño en el Reino Unido.

El abogado, Alexandros Alexandrou, señaló que el tribunal levantó todas las restricciones de viaje a su cliente durante un mes. La orden vence el 15 de septiembre, cuando el hombre de 37 años debe regresar a Chipre para responder a los cargos en su contra. Si no regresa en esa fecha, se emitirá una orden de detención europea en su contra, dijo Alexandrou.

El proceso judicial se reanudará el 17 de septiembre.

El hombre y su familia estaban de vacaciones en la localidad turística de Paphos, en el suroeste de Chipre, a principios de este mes, cuando el niño cayó desde la ventana del cuarto piso del hotel.

Las circunstancias de la caída siguen sin estar claras.

El acusado fue arrestado y acusado, pero un tribunal lo dejó en libertad bajo la condición de que entregara su pasaporte, se presentara semanalmente en una comisaría y depositara una fianza de 20.000 euros (23.015 dólares).

La esposa del acusado y su otro hijo, de 5 años, regresaron al Reino Unido la semana pasada.

Alexandrou asumió la defensa la semana pasada después de que el abogado anterior se retirara del caso. Comentó que necesita más tiempo para estudiar las pruebas, que la fiscalía aún no le ha entregado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP