Trevino impulsa la carrera de la ventaja en la 8ª y Rojos superan 4-3 a Padres

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José Treviño, de los Rojos de Cincinnati, celebra luego de batear un sencillo productor ante los Padres de San Diego, el martes 1 de septiembre de 2026 (AP Foto/Tanner Pearson) AP

San Diego (73-66) comenzó el día con una ventaja de medio juego sobre Arizona en la batalla por el tercer y último pasaje de comodín de la Liga Nacional. Los Diamondbacks recibían a los Filis más tarde.

Con el duelo empatado a 2 en la octava, los Rojos llenaron las bases con un out ante el cubano Adrián Morejón (9-3). Trevino conectó un sencillo potente al jardín central, y el dominicano Elly de la Cruz anotó la carrera de la ventaja.

El dominicano Juan Brito siguió con un elevado de sacrificio para darles a los Rojos una ventaja de dos carreras.

Emilio Pagán permitió un jonrón solitario del dominicano Fernando Tatis, el segundo de la noche, en la novena, pero aseguró su 20º salvamento.

Brock Burke (6-5) se llevó la victoria por Cincinnati.

Samad Taylor conectó un triple por segunda vez esta temporada y anotó con un elevado de sacrificio de Manny Machado para poner a los Padres arriba 1-0 en la primera.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP