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Tres muertos y 5 heridos en explosión en mina de carbón en norte de Turquía

ANKARA, Turquía (AP) — Una explosión de gas metano dentro de una mina en el norte de Turquía mató a tres trabajadores e hirió a otros cinco el viernes, reportó la prensa estatal.

La explosión ocurrió en una mina de carbón de propiedad privada cerca de la localidad de Kilimli, en la provincia costera del mar Negro de Zonguldak, publicó la emisora estatal TRT. Se ha abierto una investigación sobre el incidente.

Osman Hacibektasoglu, gobernador de Zonguldak, dijo a los periodistas que dos de los mineros heridos se encontraban en estado grave y han sido trasladados a la capital, Ankara, para recibir tratamiento.

Antes, el gobernador informó que la explosión había matado a dos personas y que los rescatistas intentaban llegar hasta una persona atrapada dentro de la mina. Sin embargo, TRT aclaró que el tercer minero también había muerto en la explosión.

Los incidentes mineros no son infrecuentes en Turquía. El grupo independiente de monitoreo Asamblea de Salud del Trabajador y Seguridad Laboral, o ISIG, informó que 1.267 mineros murieron en accidentes laborales entre 2013 y 2025, en su mayoría por derrumbes y asfixia.

En uno de los peores desastres mineros del país, un total de 301 personas murieron en 2014 en un incendio dentro de una mina de carbón en la localidad de Soma, en el oeste de Turquía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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