Trent Grisham pega 2 jonrones y los Yankees remontan para vencer 10-5 a los Marineros

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Trent Grisham, de los Yankees de Nueva York, batea un jonrón en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marineros de Seattle, el miércoles 12 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

El novato de los Yankees Spencer Jones impulsó tres carreras en su segunda apertura bateando tercero. Conectó un doble que produjo dos en la tercera entrada y un doble del empate en la quinta.

Grisham la sacó del parque ante el abridor Bryce Miller en la quinta, cuando los Yankees igualaron la pizarra a 5 tras estar abajo por tres. Después de que su doble ante el relevista Gabe Speier (2-3) remolcó al novato George Lombard Jr. en la séptima de tres carreras de Nueva York, Grisham añadió un jonrón de dos carreras frente a Nick Davila en la octava para terminar con cuatro impulsadas como primer bate.

Grisham logró el noveno juego de su carrera con múltiples cuadrangulares y su quinto de tres imparables esta temporada. También anotó tres veces, mientras los Yankees llegaron a doble dígito en carreras por primera vez desde el 9 de julio en Tampa Bay y por 11ma ocasión en total.

Ben Rice siguió el doble que rompió el empate de Grisham con un fuerte sencillo productor que pasó por encima del guante del campocorto Colt Emerson. Jazz Chisholm Jr. negoció una base por bolas con las bases llenas para poner la pizarra 8-5 después de que los Marineros dieron boleto intencional al boricua Heliot Ramos.

Ryan McMahon inició la remontada de Nueva York con un doble impulsor en la segunda, pero fue puesto out dos veces en las bases.

El cubano-mexicano Randy Arozarena conectó un jonrón de dos carreras y el dominicano Julio Rodríguez pegó un cuadrangular solitario ante el abridor de Nueva York Will Warren en la primera entrada. Dominic Canzone disparó un cuadrangular en la tercera y Josh Naylor conectó un sencillo impulsor en la quinta para una ventaja de 5-3.

Los Mariners (56-65) han perdido seis seguidos por primera vez desde mayo de 2022, y 15 de 20 para caer a un máximo de la temporada de nueve juegos por debajo de .500. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP