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Tras demora de vuelo, Uruguay llega a Miami para debutar en Mundial ante Arabia Saudí

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Uruguay llegó al sur de la Florida el domingo por la noche para encarar su primer partido de este Mundial, luego que su avión se demoró un par de horas en México.

ARCHIVO - El técnico de Uruguay Marcelo Bielsa durante una rueda de prensa previo a la Copa del Mundo, el lunes 1 de junio de 2026, en Montevideo. (AP Foto/Matilde Campodónico)
ARCHIVO - El técnico de Uruguay Marcelo Bielsa durante una rueda de prensa previo a la Copa del Mundo, el lunes 1 de junio de 2026, en Montevideo. (AP Foto/Matilde Campodónico) AP

La Celeste se enfrentará a Arabia Saudí al ponerse en marcha la actividad del Grupo H la noche del lunes en el Hard Rock Stadium, una de las 16 sedes del torneo ampliado a 48 equipos. El equipo uruguayo realizó una sesión de entrenamiento en Cancún el domingo por la mañana.

“Debido a un error de permisos de la aerolínea en México, la salida de la selección de Uruguay de Cancún hacia Miami se retrasó", informó la FIFA en un comunicado. "La aerolínea se ha disculpado por las molestias ocasionadas".

"La FIFA se mantuvo en estrecho contacto con la selección de Uruguay durante todo el retraso y trabajó junto con socios aeroportuarios y operativos para ayudar a agilizar el proceso y minimizar la interrupción en los planes de viaje del equipo”.

El entrenador Marcelo Bielsa y el defensor José María Giménez hablaron con los periodistas en el estadio el domingo por la noche. Bielsa manifestó que el vuelo retrasado no causó ningún problema.

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FUENTE: AP

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