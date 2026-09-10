Tras 17 temporadas en Europa, Cuadrado elige a Millonarios para volver a su país

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ARCHIVO - Juan Guillermo Cuadrado, de la selección de Colombia, y Marcos Acuña, de Argentina, disputan un balón durante un partido de la eliminatoria mundialista el 1 de febrero de 2022 en Córdoba (archivo) AP

El jugador de 38 años vuelve a casa tras una trayectoria de 17 temporadas en Europa, donde representó a ocho clubes distintos. Su etapa en el extranjero incluyó dos temporadas con Chelsea y un decisivo ciclo de siete años en la Juve.

Millonarios —el segundo club más exitoso de Colombia, detrás del Atlético Nacional— no reveló los detalles financieros del acuerdo.

“Después de recorrer algunos de los escenarios más importantes del fútbol mundial, Juan Guillermo Cuadrado regresa a Colombia para vestir de Azul y comenzar un nuevo capítulo de su carrera con Millonarios”, indicó el club bogotano.

Cuadrado inició su carrera profesional en Independiente Medellín antes de pasar a Udinese en 2009. Luego jugó en Lecce y Fiorentina antes de concretar su traspaso a Chelsea, donde conquistó un título de la Liga Premier en la temporada 2014-15.

En el verano de 2015, Cuadrado se incorporó a Juventus. Se convirtió en una pieza clave y ganó cinco títulos de la Serie A, cuatro trofeos de la Coppa Italia y dos títulos de la Supercoppa Italiana.

En años recientes, también jugó para Inter de Milán, Atalanta y Pisa.

A nivel internacional, Cuadrado representó a Colombia en el Mundial de 2014 en Brasil y en el de 2018 en Rusia. También disputó cinco torneos de la Copa América. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP