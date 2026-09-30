Tras 10 años gestándose, la gran pelea hace que Fury y Joshua sonrían

Tyson Fury y Anthony Joshua posan tras una conferencia en Londres, el miércoles 30 de septiembre de 2026 para promover su próxima pelea (AP Foto/Kin Cheung) AP

Los golpes llegarán más tarde, el 11 de diciembre en Cardiff, donde los dos ex bicampeones mundiales se enfrentarán por primera vez. Será, además, en suelo del Reino Unido.

“Diez años gestándose", comentó Joshua durante una conferencia de prensa en Londres —la primera vez que ambos boxeadores se vieron las caras desde que se anunció la pelea la semana pasada. "Ya estamos aquí… tenía que ocurrir en algún momento y no hay mejor momento que ahora”.

La pelea se promociona como la más grande en la historia del boxeo británico. La única pregunta es si llega demasiado tarde para zanjar la disputa sobre quién es el mejor peleador.

Fury tiene 38 años y ya ha salido del retiro en varias ocasiones. Joshua cumple 37 dentro de dos semanas y sus únicas peleas desde que perdió su combate por el título mundial de la FIB ante Daniel Dubois en 2024 fueron contra el youtuber Jake Paul y Kristian Prenga.

“La gente dice: ¿es demasiado tarde?... demasiado tarde. Es la guinda del pastel”, comentó Fury, intercalando una palabra malsonante.

Ambos elogiaron a Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Espectáculo de Arabia Saudí y de la Federación Saudí de Boxeo, por haber logrado finalmente que la pelea se concretara.

Alalshikh señaló que quería organizarla en el estadio de Wembley, en Londres, pero se decidió por Cardiff porque no pudo obtener permiso para que el emblemático recinto capitalino permaneciera abierto hasta las 2 de la mañana

“Al final, Gales cumplió. Y aun así es el Reino Unido”, afirmó Alalshikh.

La bolsa de la pelea no se ha anunciado, pero reportes de medios británicos la calculan en los 200 millones de dólares.

“Les están pagando extremadamente bien”, manifestó Frank Warren, el promotor del equipo de Fury.

Las entradas salen a la venta el 9 de octubre.

Y los boxeadores están reservando sus golpes más duros para el gran evento. La conferencia de prensa estuvo llena en su mayoría de sonrisas y risas mientras ambos intercambiaban algunas pullas verbales sobre una famosa sesión de sparring de hace más de 10 años, cuando Joshua todavía era amateur.

A unos pocos cientos de aficionados se les concedieron entradas y una gran mayoría apoyaba ruidosamente a Joshua.

Pero fue Fury quien habló más, aunque en general tuvo cosas buenas que decir sobre su rival.

“Ha sido un modelo a seguir y el emblema del boxeo británico durante años", indicó Fury. "Me encuentro defendiendo a mi archirrival ante aficionados que me cruzo en la calle. Dicho eso, obviamente estamos aquí para pelear, y pelearemos”.

Eso es lo único que los aficionados al boxeo —especialmente en Gran Bretaña— han querido ver durante tanto tiempo.

“Sé que en los pubs la gente se ha peleado de verdad por quién va a ganar entre Tyson y yo", dijo Joshua. "Sé que familiares se han distanciado entre sí por quién va a ganar… Estoy feliz de estar aquí, peleando y cumpliendo mi destino antes de dejar este mundo”.

Fury también destacó los cuerpos y estilos enormemente contrastantes de ambos.

“Estoy aquí hoy como el campeón mundial de peso pesado con la constitución más rara en la historia del deporte", reconoció. "Soy calvo, gordo, barbudo, feo, lento y pesado, todo lo anterior”.

En ese momento Joshua lo interrumpió: “Es verdad”.

Fury continuó: “Y tenemos a este tipo aquí. Está esculpido en piedra como un olímpico, de mármol. Pero cada vez que le pegan en la mandíbula, se cae”.

Hubo palabras menos amables para Eddie Hearn, el promotor del equipo de Joshua, y por un momento, Fury intentó avivar algo de animosidad burlándose de que su rival en el ring se hubiera referido a sí mismo como “el casero” durante la previa.

Fury afirmó: “Ahora llegó el momento de cobrar el alquiler, y yo no voy a pagar. Porque yo soy el número 1”.

Los dos boxeadores también discutieron sobre por qué el nombre de Fury aparece primero en el material promocional de “Fury vs. Joshua” para el combate.

Pero nunca parecieron cerca de llegar a lo físico cuando se encararon en el escenario, y Fury ya se está preparando para invitar a su rival a una cerveza después del combate.

“No sé si eres de beber, pero espero que después de esta pelea podamos tomarnos juntos una pinta de Guinness", indicó. "Ganemos, perdamos o empatemos. Peleamos primero y luego nos tomamos una cerveza. ¿Qué te parece?”.

Joshua respondió: “No sé si puedo confiar en ti”.

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FUENTE: AP