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Trail Blazers vencen al Jazz por 124-114 y se acercan a Warriors, 9nos del Oeste

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Jrue Holiday y Scoot Henderson anotaron 25 puntos cada uno, Donovan Clingan sumó 21 tantos y 15 rebotes, y los Trail Blazers de Portland derrotaron el viernes 124-114 al Jazz de Utah.

Yang Hansen, de los Trail Blazers de Portland, festeja tras la victoria sobre el Jazz de Utah, el viernes 13 de marzo de 2026 (AP Foto/Jenny Kane)
Yang Hansen, de los Trail Blazers de Portland, festeja tras la victoria sobre el Jazz de Utah, el viernes 13 de marzo de 2026 (AP Foto/Jenny Kane) AP

Con la derrota de Golden State ante Minnesota, los Blazers se colocaron a medio partido de los Warriors en la lucha por el noveno puesto de la Conferencia Oeste.

Brice Sensabaugh lideró a Utah con 31 puntos.

Después de que Utah se adelantó por 33-15, los Trail Blazers encontraron su ritmo y encadenaron una racha de 27-5 para tomar el control.

Sidy Cissoko encestó triples consecutivos para abrir el segundo periodo por los Blazers y poner el marcador 38-34, como parte de una racha de 14-0 para iniciar el periodo. Portland tomó su primera ventaja con un triple de Holiday y se fue al descanso arriba por 66-58.

El Jazz tuvo varias rachas en la segunda mitad para recortar la diferencia. Una bandeja de Oscar Tshiebwe dejó el marcador 91-89 con 2:01 minutos por jugar en el tercer cuarto, pero Utah no pudo aproximarse más.

El sexto triple de Sensabaugh puso el marcador 106-101 con 5:49 minutos restantes. Portland respondió con triples consecutivos de Holiday y Henderson para ampliar la ventaja a 114-103 con 3:28 por jugar.

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