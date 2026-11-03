Trabajadores de medios públicos checos van a huelga por plan del gobierno de reformar financiación

Cientos de trabajadores de televisión checos marchan bajo una bandera que dice “Huelga”, durante un paro de laboras de un día en protesta contra los planes del gobierno de abolir las tarifas de licencia y cambiar la financiación de medios de servicio público al presupuesto estatal en Praga, República Checa, el martes 3 de noviembre de 2026. (AP Foto/Petr David Josek) AP

El plan está encabezado por el multimillonario populista convertido en primer ministro, Andrej Babiš, y el mes pasado y anteriormente ya ha provocado protestas callejeras en Praga, la capital checa.

Según el plan, la radio y la televisión públicas del país se financiarían con cargo al presupuesto estatal, y no mediante el sistema vigente de cuotas periódicas pagadas por particulares, hogares y empresas. Los medios recibirían alrededor de un 15% menos de dinero del que reciben ahora, lo que podría derivar en despidos de personal, una producción limitada y la cancelación de programas.

Los críticos sostienen que la reforma daría a la coalición gobernante de tres partidos los medios para tomar el control de los medios, de forma similar a lo que hicieron gobiernos populistas en Eslovaquia durante el mandato del primer ministro Robert Fico y en Hungría antes de que el ex primer ministro Viktor Orbán fuera apartado del poder en abril.

Michal Kubal, jefe de redacción de noticias de la Televisión Checa, afirmó que la huelga del martes no tiene precedentes en la historia de los medios públicos checos.

En sus pantallas de televisión, los residentes checos vieron el martes un anuncio que decía: “Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que podamos seguir prestando un servicio público en toda su amplitud y calidad en el futuro”.

Durante la mañana, la radio pública checa emitió únicamente música, interrumpida por una breve declaración en la que se explicaban los motivos de la huelga y por un minuto de silencio. Estudiantes universitarios marcharían por Praga y otras ciudades importantes en las siguientes horas del martes antes de sumarse a concentraciones previstas en apoyo de los medios públicos.

Miles de manifestantes se congregaron en la céntrica Plaza de Wenceslao, en Praga, para exigir que el gobierno retire la legislación propuesta sobre la reforma del financiamiento y abra un debate público exhaustivo y transparente sobre el tema.

La huelga también ha contado con el respaldo de sindicatos, decanos universitarios, iglesias, artistas, deportistas, organizaciones internacionales de medios y otros.

“Un modelo de financiamiento de este tipo abre la puerta a la presión política y amenaza la independencia editorial”, señalaron la Federación Europea de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras y varios grupos más en un comunicado conjunto.

Está previsto que se celebre otra gran protesta pública en el parque Letná de Praga el 15 de noviembre, dos días antes del aniversario de la Revolución de Terciopelo anticomunista de 1989, que puso fin a más de 40 años de régimen totalitario.

Babiš, quien en el pasado ha atacado a los medios públicos y a otros medios tradicionales, formó el año pasado una coalición de gobierno con dos pequeños grupos políticos conocidos por sus posturas extremistas, cuya agenda incluye reducir el apoyo a Ucrania y rechazar algunas políticas clave de la Unión Europea.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP