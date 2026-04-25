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Towns logra un triple-doble y los Knicks vencen 114-98 a los Hawks para empatar 2-2

ATLANTA (AP) — Karl-Anthony Towns logró su primer triple-doble en la postemporada, OG Anunoby anotó 22 puntos y los Knicks de Nueva York se recuperaron tras dos derrotas consecutivas para vencer la noche del sábado por 114-98 a los Hawks de Atlanta, igualando 2-2 la serie de playoffs de la Conferencia Este.

El centro de los Knicks de Nueva York, Karl-Anthony Towns (32), se dirige a la canasta contra el delantero de los Hawks de Atlanta, Jonathan Kuminga (0), durante la segunda mitad del tercer juego de una serie de playoffs de baloncesto de la NBA de primera ronda, el jueves 23 de abril de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)
El centro de los Knicks de Nueva York, Karl-Anthony Towns (32), se dirige a la canasta contra el delantero de los Hawks de Atlanta, Jonathan Kuminga (0), durante la segunda mitad del tercer juego de una serie de playoffs de baloncesto de la NBA de primera ronda, el jueves 23 de abril de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard) AP

Towns terminó con 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. El All-Star en su 11.ª temporada se convirtió en el cuarto jugador de los Knicks en registrar un triple-doble en un partido de playoffs, uniéndose a Walt Frazier, Dick McGuire y Josh Hart.

Los Knicks serán anfitriones del Juego 5 en el Madison Square Garden la noche del martes, y la serie ahora tiene garantizado regresar a Atlanta para el Juego 6 el jueves.

Nueva York tomó el control del partido a mitad del primer cuarto y mantuvo la ventaja durante el resto del encuentro. Los Knicks llegaron al descanso con una ventaja de 68-44 y ampliaron esa diferencia a 20 puntos al final del tercer cuarto.

Nueva York recuperó su mejor versión de la mano de su núcleo formado por Towns, Anunoby y Jalen Brunson, quien anotó 19 puntos.

CJ McCollum volvió a liderar a Atlanta en anotación con 17 puntos.

Nickeil Alexander-Walker, elegido Jugador Más Mejorado de la NBA, sumó 15 puntos. Dyson Daniels capturó nueve rebotes, la mayor cifra del equipo para Atlanta.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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