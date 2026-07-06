Tottenham ficha a Tonali del Newcastle por cifra récord; gasto veraniego supera 300 millones

ARCHIVO - Foto del 26 de marzo del 2026, el italiano Sandro Tonalli celebra al anotar el primer gol de su selección en el repechaje al Mundial ante Irlanda del Norte. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo) AP

Es la segunda vez en cinco días que Tottenham rompe su récord de traspaso, tras haber fichado el jueves a Mateus Fernandes, de West Ham, por 85 millones de libras (113 millones de dólares).

Anteriormente este verano, los defensas centrales Jan Paul van Hecke y Marco Senesi se habían incorporado al club junto con el exlateral izquierdo de Liverpool Andy Robertson.

El recién contratado entrenador de Tottenham, Roberto De Zerbi,está reconstruyendo un equipo que evitó el descenso de la Liga Premier en la última jornada de la temporada pasada.

Tottenham ha terminado en el 17mo puesto de la liga de 20 equipos en cada una de las últimas dos temporadas.

Tonali confirmó la semana pasada que se dirigía a Tottenham tras un periodo de tres años con Newcastle que incluyó una sanción de 10 meses por su participación en un escándalo de apuestas. Se ha consolidado como uno de los mejores mediocampistas del fútbol inglés.

“La gente hablaba de que había cuatro o cinco clubes. Solo había uno”, declaró Tonali en un comunicado de Tottenham, en referencia al interés que se informó que existía por él, incluido el de Manchester United.

Tonali había dicho previamente que la presencia del también italiano De Zerbi fue un factor “enorme” detrás del traspaso y que además se trató de una “decisión de estilo de vida y familiar” tras el nacimiento de su hijo el año pasado.

Tottenham tira la casa por la ventana

Es una ola de gasto como nunca antes se había visto en el Tottenham, que durante mucho tiempo ha quedado por detrás de sus grandes rivales de la Liga Premier en cuanto a desembolso por jugadores.

La salida el año pasado de Daniel Levy, quien fue presidente durante casi 25 años y era bien conocido por mantener al equipo rentable y por ser pragmático en el mercado de fichajes, parece haber cambiado las cosas. Muchos aficionados de Tottenham acusaban a Levy de perseguir ganancias por encima de los títulos al no respaldar plenamente a algunos de los entrenadores más mediáticos del fútbol que contrató en años recientes, como Jose Mourinho y Antonio Conte.

Dos campañas consecutivas humillantes en la Premier también han hecho reflexionar a la dirigencia en el Tottenham Hotspur Stadium, y el presidente Peter Charrington escribió en una carta abierta tras la temporada pasada que el club ha “descubierto algunas verdades incómodas” y que “el éxito futbolístico no había estado guiando nuestras decisiones”.

Charrington presentó una lista de cinco compromisos hacia los aficionados, entre ellos que el club “invertirá a lo largo de múltiples ventanas de transferencias para reconstruir, equilibrar y fortalecer” el equipo para De Zerbi, quien recibió un contrato de cinco años cuando llegó.

Está cumpliendo su palabra.

Tottenham también ha recaudado dinero durante el último año al ganar la Europa League en 2025 y alcanzar los octavos de final de la Liga de Campeones la temporada pasada.

Los movimientos de Newcastle en el mercado

La venta de Tonali —por la segunda mayor cifra que Newcastle ha recibido por un jugador, después de Alexander Isak al Liverpool el año pasado— se produce un día después de que el club fichara a Bazoumana Toure por una cifra reportada de 43 millones de libras (57 millones de dólares).

El extremo, que acaba de quedaron eliminado del Mundial con Costa de Marfil, parece que será un reemplazo directo de Anthony Gordon. El internacional inglés se incorporó al Barcelona antes del Mundial.

El traspaso del joven de 20 años se cerró por más de cinco veces la cantidad que Hoffenheim pagó al club sueco Hammarby por sus servicios hace menos de un año y medio. La temporada pasada, marcó cinco goles en la Bundesliga y dio nueve asistencias, la cuarta mayor cifra compartida entre todos los jugadores.

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El periodista deportivo de AP James Ellingworth contribuyó a esta historia.

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FUENTE: AP