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Tormenta tropical Hernán se forma en Pacífico y otro sistema podría dejar fuertes lluvias en Hawai

HONOLULU, Hawai, EE.UU. (AP) — La tormenta tropical Hernán se formó el jueves en el océano Pacífico pero no suponía una amenaza en tierra firme, mientras otro sistema de tormentas que podría descargar intensas lluvias y causar inundaciones durante el fin de semana avanzaba hacia Hawai, según meteorólogos.

En esta imagen satelital distribuida por la NOAA se muestra una depresión tropical que se convirtió en la tormenta tropical Hernán sobre el Pacífico oriental, el 13 de agosto de 2026. (NOAA via AP)
En esta imagen satelital distribuida por la NOAA se muestra una depresión tropical que se convirtió en la tormenta tropical Hernán sobre el Pacífico oriental, el 13 de agosto de 2026. (NOAA via AP) AP

Hernán se encontraba a unos 2.350 kilómetros (1.460 millas) al oeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Sus vientos máximos sostenidos rondaban los 64 kilómetros/hora (40 mph) y se movía en dirección oeste.

Mientras, el posible ciclón tropical Uno-C estaba a unos 1.247 kms (775 millas) al este-sureste de Hawai y se prevé que deje lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje peligroso a las islas hawaianas a partir del viernes por la noche.

Sus vientos eran de alrededor de 64 kms/hora (40 mph), pero no estaba lo suficientemente organizado como para considerarse una tormenta tropical, señaló NHC, con sede en Miami.

Los meteorólogos apuntaron que podría tocar tierra en la parte sur de la Isla Grande convertido en una tormenta tropical el sábado.

Además, indicaron que el sistema podría dejar acumulados de lluvia de entre 13 y 25 centímetros (de 5 a 10 pulgadas) en el archipiélago, con la posibilidad de hasta 51 centímetros (20 pulgadas). Eso podría provocar inundaciones y deslaves, advirtió el NHC.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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