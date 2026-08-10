Todd Blanche toma posesión como secretario de Justicia después de una dura batalla de confirmación

El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, el miércoles 15 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

Otro exabogado de Trump —Emil Bove, quien actualmente se desempeña como juez de un tribunal federal de apelaciones— le tomó juramento a Blanche en la Casa Blanca, después de que el Senado votó por estrecho margen a favor de su confirmación la mañana del sábado.

Blanche llegó poco después a la sede del Departamento de Justicia, donde fue recibido entre vítores de empleados formados a lo largo de la entrada.

Blanche, exfiscal federal en Nueva York, asume oficialmente el mando de un Departamento de Justicia del cual ha estado al frente de manera interina desde que Pam Bondi fue despedida del cargo en abril pasado.

Ahora Blanche tendrá que lidiar con las exigencias de un presidente que no ha ocultado su deseo de utilizar a la agencia para ir detrás de sus adversarios políticos. Blanche lo hará al frente de una institución que ha quedado debilitada por renuncias, despidos y salidas voluntarias, al tiempo que encara una creciente oposición en los tribunales.

Blanche fue confirmado con 50 votos a favor y 49 en contra, incluida la oposición de dos republicanos que expresaron sus preocupaciones por lo que describieron como una mayor politización del departamento durante el mandato de Trump.

Como subsecretario de Justicia, y posteriormente como titular interino de la agencia, Blanche ha sido el responsable de supervisar investigaciones sobre varios adversarios de Trump, incluido el exdirector del FBI James Comey, quien en abril pasado fue acusado formalmente por segunda ocasión desde que Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado.

Blanche ha defendido firmemente al gobierno de Trump frente a las acusaciones de que ha utilizado al Departamento de Justicia como un arma. Ha asegurado que no se siente presionado por complacer a Trump e insiste en que no ve ningún problema en que el mandatario se interese en los asuntos del Departamento de Justicia.

Blanche entró en la órbita del presidente cuando dejó su bufete en 2023 para representar a Trump en varios casos penales, incluidos dos presentados por el Departamento de Justicia durante el gobierno de su predecesor, el demócrata Joe Biden. Blanche ha señalado que esa experiencia le permitió ver de primera mano lo que, asegura, fue el uso del sistema de justicia penal como un arma en contra de Trump.

Los partidarios de Blanche afirman que la estrecha relación que desarrolló con Trump como su abogado defensor puede hacerlo más eficaz que Bondi al momento de resistir las exigencias del presidente.

La nominación de Blanche estuvo a punto de naufragar debido a las preocupaciones bipartidistas relacionadas con el controvertido acuerdo de Trump para resolver su demanda contra el Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus iniciales en inglés). Su nominación únicamente avanzó después de que confirmó por escrito y ante la presión de republicanos, que el gobierno daría marcha atrás a sus planes de crear un fondo de 1.800 millones de dólares destinado a compensar a los aliados de Trump que creen que fueron perjudicados por la agencia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP