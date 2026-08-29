Tiroteos y explosiones en la capital de Níger, según medios locales y un testigo

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Los disparos continuados comenzaron pasada la medianoche en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Diori Hamani, que alberga una importante base militar, según un testigo de la AP que pidió hablar bajo condición de anonimato por razones de seguridad. Es la tercera vez en lo que va de año que el aeropuerto es escenario de disturbios.

La prensa local reportó también disparos procedentes del distrito administrativo de Plateau, donde están el Palacio Presidencial y otras instituciones clave.

El consejo militar gobernante, conocido como Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria, indicó que se ha movilizado al ejército.

“Nuestras Fuerzas de Defensa y Seguridad están movilizadas para la defensa de la patria. Mantengámonos unidos, vigilantes y solidarios”, señaló en una publicación en Facebook.

La causa de los disparos y las explosiones no estaba clara, aunque un legislador local calificó el incidente de “ataque cobarde”. La zona del aeropuerto fue atacada en dos ocasiones por yihadistas en los últimos meses, mientras aumenta la presión sobre la atribulada junta militar de Níger.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP