Tigres apalean al campeón Magallanes, que sigue sin ganar en Venezuela

Compartir en:









Hernández bateó de 4-2 y anotó tres carreras para encabezar una ofensiva de los Tigres que incluyó cuatro cuadrangulares. David Rodríguez se fue de 5-3, con un jonrón y tres carreras producidas, mientras que Albel Martínez bateó de 3-2, con un cuadrangular solitario y tres anotadas.

Los Navegantes, campeones de la temporada 2025-26, cayeron a 0-3 y han permitido 31 carreras en sus primeros tres duelos.

En Puerto La Cruz, los Caribes de Anzoátegui desplegaron una ofensiva de 16 imparables, incluidos cuatro cuadrangulares, para aplastar 15-5 a los Tiburones de La Guaira.

Gabriel González, prospecto de los Mellizos de Minnesota, bateó de 5-3, con un triple, un jonrón y tres carreras producidas, y quedó a un doble de completar el ciclo. Romer Cuadrado terminó de 5-2, con un doble, un cuadrangular y dos remolcadas, mientras que Erlis Rodríguez y Hernán Pérez conectaron sendos jonrones solitarios.

Las Águilas del Zulia derrotaron 2-0 a los Cardenales de Lara, apoyadas en una blanqueada combinada de cinco lanzadores en Maracaibo.

Juan Rojas lanzó cuatro entradas en blanco como relevista para llevarse la victoria. Aarón Estrada bateó de 4-2 y remolcó una carrera, en tanto que Chris Roller terminó de 4-2, con un triple y las dos carreras anotadas de las Águilas.

En Caracas, Jorge García lanzó seis sólidas entradas y los Bravos de Margarita derrotaron 3-1 a los Leones. García permitió cuatro imparables y una carrera, otorgó dos bases por bolas y ponchó a seis para llevarse la victoria. Wilson García y David Peralta conectaron jonrones solitarios, mientras que Alexi Amarista bateó de 4-2, con un doble y una carrera producida. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP