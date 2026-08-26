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Tifón Saudel se dirije al oeste tras azotar islas remotas del suroeste de Japón

TOKIO (AP) — Un potente tifón avanzaba el miércoles hacia el oeste sobre el mar de China Oriental después de azotar Okinawa y otras islas remotas del suroeste de Japón, donde provocó apagones, cancelaciones de vuelos y amenazaba con deslaves. Dos personas sufrieron heridas leves.

Saudel se encontraba a unos 180 kilómetros (112 millas) al noroeste de la isla de Okinoerabu y tenía vientos de hasta 144 kilómetros/hora (89 millas por hora) a última hora de la mañana del miércoles, mientras avanzaba hacia la costa oriental de China, informó la Agencia Meteorológica de Japón.

El paso del meteoro dejó a dos personas con heridas menores, informaron el miércoles la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres y autoridades de la prefectura.

Una mujer de 78 años sufrió una lesión en la cabeza cuando, empujada por el viento, cayó al suelo fuera de su casa en la ciudad de Uruma, en la isla de Okinawa. En la cercana isla de Amamioshima, una mujer de unos 70 años se cayó por las escaleras durante un apagón causado por el tifón, de acuerdo con la televisora pública NHK.

Se han cancelado unos 150 vuelos desde y hacia el aeropuerto de Naha, en Okinawa. El tifón también provocó cortes de electricidad en más de 30.000 hogares en la prefectura de Kagoshima, que incluye la zona de Amami, informó la compañía Kyushu Electric Power Co.

En las últimas 24 horas se recogieron más de 23 centímetros (9 pulgadas) de lluvia en la región de Amami, reportó la Agencia Meteorológica de Japón, que pronosticó más precipitaciones de hasta 10 cms (3,9 pulgadas) en la zona y de hasta 12 cms (4,7 pulgadas) en Okinawa hasta el mediodía del jueves.

La agencia emitió una advertencia por deslizamientos de tierra para la región de Amami.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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