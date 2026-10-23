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Thunder supera los problemas de tiro de Gilgeous-Alexander y vence 96-84 a Nuggets

OKLAHOMA CITY (AP) — Jalen Williams anotó 21 puntos, Chet Holmgren sumó 12 puntos y 17 rebotes, y el Thunder de Oklahoma City resistió una mala noche de tiro de Shai Gilgeous-Alexander en su debut en casa para vencer el jueves por 96-84 a los Nuggets de Denver.

El guardia del Thunder de Oklahoma City, Jalen Williams (8), reacciona tras realizar una clavada cerca del pívot de los Nuggets de Denver, Nikola Jokic (15), y del delatero Alpha Diallo, a la izquierda, durante la segunda mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el jueves 22 de octubre de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Nate Billings)
El guardia del Thunder de Oklahoma City, Jalen Williams (8), reacciona tras realizar una clavada cerca del pívot de los Nuggets de Denver, Nikola Jokic (15), y del delatero Alpha Diallo, a la izquierda, durante la segunda mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el jueves 22 de octubre de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Nate Billings) AP

Gilgeous-Alexander, quien anotó 32 puntos en una contundente victoria sobre San Antonio el martes por la noche, terminó con 17 puntos tras encestar 6 de 19 tiros de campo ante Denver. Por primera vez en 141 partidos, no llegó a 20 puntos.

El dos veces MVP vigente de la liga falló los siete tiros que intentó en los primeros 24 minutos, mientras el Thunder llegó a estar abajo por hasta nueve puntos. Un par de tiros libres evitó que se fuera en blanco en una mitad por primera vez desde su año de novato con los Clippers en 2019.

Fue apenas la cuarta vez en 450 partidos con el Thunder que se queda sin encestar un tiro de campo en una mitad. Gilgeous-Alexander anotó la primera canasta del tercer cuarto para acercar a Oklahoma City a 48-46.

Aaron Gordon anotó 20 puntos y Nikola Jokic y DeMar DeRozan aportaron 13 cada uno para Denver, que disputaba su primer partido.

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FUENTE: AP

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