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Thunder e Isaiah Hartenstein acuerdan contrato de 3 años por 75 millones, dice AP

Isaiah Hartenstein ha aceptado un contrato de tres años y 75 millones de dólares para quedarse con el Thunder de Oklahoma City, informó a The Associated Press el sábado una persona con conocimiento de las negociaciones.

El alero de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama (1), defiende ante el pívot del Thunder de Oklahoma City, Isaiah Hartenstein (55), en la segunda mitad del sexto partido de la serie de playoffs de las finales de la Conferencia Oeste de la NBA, el jueves 28 de mayo de 2026, en San Antonio. (Foto AP/Darren Abate)
El alero de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama (1), defiende ante el pívot del Thunder de Oklahoma City, Isaiah Hartenstein (55), en la segunda mitad del sexto partido de la serie de playoffs de las finales de la Conferencia Oeste de la NBA, el jueves 28 de mayo de 2026, en San Antonio. (Foto AP/Darren Abate) AP

La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado que el acuerdo, reportado por primera vez el viernes por la noche por ESPN, se haya concretado.

El pívot de 7 pies ha sido titular durante dos años con el Thunder, que tiene marca de 88-16 en las últimas dos temporadas regulares cuando él juega. Promedió 9,2 puntos y 9,4 rebotes por partido la temporada pasada —y fue titular en 20 de los 23 encuentros del Thunder en la carrera de playoffs de 2025 que terminó con un título de la NBA.

“Hart ha sido genial”, manifestó el vicepresidente ejecutivo y gerente general de Oklahoma City, Sam Presti, cuando terminó la temporada pasada. “Ha sido un factor importante en gran parte de nuestro éxito. Además, sé que cada vez que hablo de él, nunca quiero dejar de mencionar la cantidad de trabajo comunitario que este tipo ha hecho aquí en tan poco tiempo. Simplemente increíble. Él y su familia han puesto los dos pies en esta comunidad y le han dado un gran abrazo. También ha sido maravilloso fuera de la cancha”.

Hartenstein ha pasado por varios equipos en su trayectoria en la NBA, con etapas en Nueva York, Houston, Denver, Cleveland y los Clippers de Los Ángeles antes de llegar a Oklahoma City. En sus primeras ocho temporadas en la NBA, ha promediado 7,1 puntos y 6,7 rebotes con un 60% de acierto en tiros de campo.

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FUENTE: AP

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