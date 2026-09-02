Thomas Saggese pega 2 jonrones y Cardenales totalizan 5 para derrotar 13-8 a Dodgers

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Jordan Walker, de los Cardenales de San Luis, corre a segunda al batear un doble ante los _Dodgers de Los Ángeles el martes 1 de septiembre de 2026 (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea) AP

El mexicano Ramón Urías y Joshua Báez también se volaron la barda por los Cardinals, que habían perdido siete de nueve duelos y fueron superados por 63-38 en ese lapso. Pero en este juego los bates se desataron.

San Luis anotó su mayor cantidad de carreras en un partido en el Dodger Stadium.

El abridor de Los Ángeles, Eric Lauer (8-7), fue castigado con siete carreras tempraneras, cinco en la tercera entrada.

Shohei Ohtani, Freddie Freeman y Max Muncy se combinaron para irse de 7-1 con tres ponches por los Dodgers. Mookie Betts impulsó cuatro carreras.

Los Ángeles cayó a un registro de 28-2 cuando anota al menos ocho carreras en esta temporada.

El abridor de los Cardenales, Michael McGreevy (6-9), permitió cuatro carreras y cinco hits, con cuatro ponches, en cinco entradas.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP