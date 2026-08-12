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Thomas conecta jonrón y respalda a Mahle en triunfo de Bravos, 6-3 sobre Mets

ATLANTA (AP) — Tyler Mahle lanzó seis sólidas entradas y Lane Thomas, otro pelotero adquirido antes de la fecha límite de canjes, conectó un jonrón para que los Bravos de Atlanta doblegaran el miércoles 6-3 a los Mets de Nueva York.

Tyler Mahle, lanzador de los Bravos de Atlanta, enfrenta a A.J. Ewing, de los Mets de Nueva York, en el duelo del miércoles 12 de agoston de 2026 (AP Foto/Mike Stewart)
Tyler Mahle, lanzador de los Bravos de Atlanta, enfrenta a A.J. Ewing, de los Mets de Nueva York, en el duelo del miércoles 12 de agoston de 2026 (AP Foto/Mike Stewart) AP

Mike Yastrzemski y Austin Riley pegaron jonrones consecutivos durante un séptimo inning de tres carreras para los Bravos, que tienen marca de 60-25 cuando conectan al menos un cuadrangular.

Riley se fue de 4-3 con dos carreras anotadas y el venezolano Ronald Acuña Jr. sumó dos hits, una carrera impulsada y dos anotadas. Drake Baldwin conectó tres sencillos y remolcó una carrera.

Mahle (4-9) consiguió su primera victoria en su segunda apertura desde que llegó procedente de San Francisco. Permitió una carrera con cuatro hits en seis entradas y ponchó a siete.

Su único tropiezo fue un jonrón permitido al venezolano Luis Torrens. En dos apariciones con los Bravos, ha permitido una carrera en 12 innings.

El novato de los Mets Zac Thornton (3-3) permitió tres carreras en seis entradas en su octava apertura en las Grandes Ligas.

El jonrón de Thomas fue el primero desde que fue traspasado a Atlanta desde Kansas City y les dio a los Bravos una ventaja de 1-0.

El jardinero central cubano de los Mets Luis Robert Jr. conectó un jonrón en el séptimo capítulo ante Dylan Dodd para recortar la ventaja de los Bravos a 3-2. Dylan Lee lanzó un octavo inning sin permitir carreras y el cubano Raisel Iglesias permitió un jonrón solitario de Bo Bichette en el noveno.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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