The Warning sobre su quinto álbum: “Logramos ser la banda con la que soñábamos”

“No lo podemos creer, pero estamos tan orgullosas de este nuevo material”, dijo Daniela, guitarra, voz principal y la mayor de las hermanas, en entrevista por videollamada con The Associated Press. “Y cada vez que pensamos que llevamos 13 años siendo una banda, es loquísimo”.

La decisión de apartarse un tiempo de las presentaciones en vivo fue necesaria para crear “Everything’s Falling” de una manera diferente a sus discos anteriores, que habían surgido entre giras. Su propósito era estar más presentes y concentradas en el proceso creativo.

“Logró sacar la música de un lugar mucho más personal”, dijo Dainela. “Estamos muy contentas de que este álbum justo nos pudo unir más como hermanas y también enseñarle al público un lado de nosotras que todavía no había salido”.

Al crecer, las integrantes de The Warning dicen que no tenían peleas campales como suelen tener otras hermanas. Ahora, al trabajar en la edad adulta, pueden tener opiniones distintas, pero siempre tratan de mediar por el bien de la banda.

Uno de los puntos más complicados para buscar un equilibrio han sido las expectativas de otros sobre ellas y tratar de anteponer esto a su búsqueda de su bienestar. Esto es algo que reflejan en la canción “Perfect Daughter”.

“Es imposible llegar a esos estándares que la sociedad nos pide para poder participar en ella, especialmente a nosotros, en un género de música donde normalmente no hay muchas mujeres”, dijo Paulina, baterista y la hermana del medio. “La presión y la atención que se le dan a cosas, que normalmente no se le da otro tipo de bandas, es impresionante… yo creo que es algo que todas las mujeres vivimos de alguna manera u otra, el tener que ser perfectas para poder ser consideradas como seres humanos”.

Paulina dijo que estas exigencias o la idea de la muerte le han llegado a provocar ansiedad, algo que explora en la canción “Ritual”. Para contrarrestarla, suele hacer todo tipo de actividades, entre meditar, hacer ejercicio o componer.

“La verdad es que soy muy suertuda, que tengo un trabajo en el que sacar estas emociones, es algo que se requiere de mi parte”, dijo. “Es como tener un diario y poder sacar todas esas emociones, a mí me ayuda muchísimo componer”.

“Kerosene” prendió el fuego

“Kerosene”, una de las canciones que lanzaron como adelanto del álbum, logró encender la chispa para los escuchas y ya tiene millones de reproducciones en Spotify. La crearon con la intención de tener una canción divertida para sus presentaciones en vivo, como en sus recientes conciertos en Lollapalooza de Chile, Argentina y Brasil.

Ahora están a días de poder tocarla en vivo, junto a otros temas del álbum como “Waste Your Time On Me”, la favorita de Alejandra, la hermana menor y bajista de la banda, en Los Ángeles, donde tienen programadas tres fechas en The Fonda Theatre para septiembre.

“Aunque todas las canciones tengan algún nivel de pesadez, o de rock and roll, al hacer esto tomamos inspiración de muchos lugares fuera del rock”, dijo Daniela sobre el sonido de su nuevo álbum. “Por ejemplo, nuestra canción ‘Bruises’, que tiene un diseño más latinoamericano”.

Paulina considera que el logro de “Everything’s Falling” tiene que ver con la idea que tenían de su banda al comenzar en la música cuando apenas eran preadolescentes (Ale, de hecho, era niña) en Monterrey, mucho antes de que fueran elogiadas por Kirk Hammett de Metallica, Lzzy Hale de Halestorm, Matt Bellamy de Muse o Dave Grohl de Foo Fighters, así como nominadas al Grammy y al Latin Grammy.

“En este quinto álbum logramos ser la banda con la que soñábamos ser”, dijo Paulina. “Ya llegamos a un punto en nuestra carrera en donde sabemos quiénes somos como banda y ya todo lo que hacemos se escucha como nuestro y poder saber qué significa eso y tener la seguridad de que no importa hacia dónde experimentemos, siempre se va a escuchar como una canción nuestra”.

FUENTE: AP