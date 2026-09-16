Texas realiza su 5ta ejecución en lo que va del año

Esta foto, proporcionada por el Departamento de Justicia Penal de Texas, muestra a LeJames Norman el 28 de febrero de 2024. (Departamento de Justicia Penal de Texas vía AP) AP

LeJames Norman, de 40 años, fue ejecutado mediante inyección letal el miércoles en la penitenciaría estatal de Huntsville. Había sido condenado a muerte por los homicidios de Samuel Roberts, de 24 años; Tiffani Peacock, de 18; y Celso Lopez, de 38, dentro de la vivienda que compartían en Edna, ubicada a unos 160 kilómetros (100 millas) al suroeste de Houston.

Otro hombre, Ker’Sean Ramey, también fue declarado culpable en relación con esos homicidios y condenado a muerte. Su ejecución está prevista para la próxima semana.

Los registros judiciales indican que Norman y Ramey creían que había cocaína en la casa y esperaban robarla, pero nunca encontraron drogas. Norman fue arrestado unos cinco meses después de los asesinatos mientras intentaba cruzar de regreso de México a Estados Unidos.

Norman se declaró culpable de asesinato punible con pena capital, por lo que un jurado tuvo que decidir su castigo. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el miércoles una solicitud de los abogados de Norman para detener su ejecución.

En Georgia también estaba programada para el miércoles la ejecución de un hombre que mató a dos agentes inmobiliarias, pero un juez la detuvo la víspera.

Stacey Humphreys, de 53 años, fue declarado culpable de asesinato con alevosía y otros delitos por los homicidios de 2003 de Cyndi Williams, de 33 años, y Lori Brown, de 21, en un suburbio de Atlanta. También estaba previsto que muriera mediante inyección letal a las 7 de la tarde hora del Este en la prisión estatal cerca de Jackson.

Sin embargo, un juez detuvo la ejecución de Humphreys a última hora del martes, después de que sus abogados presentaran una petición para solicitar una nueva sentencia en virtud de una nueva ley estatal que permite a las víctimas de maltrato que se reconsideren y reduzcan sus condenas, si pueden vincular sus delitos con el maltrato que sufrieron.

El estado apeló ese fallo y pidió a la Corte Suprema de Georgia que determinara que Humphreys no tiene derecho a que se reconsidere su condena bajo la nueva ley. Pero el máximo tribunal declinó escuchar esa apelación antes de la hora programada para la ejecución y dejó vigente la suspensión dictada por el tribunal inferior.

La Corte Suprema de Georgia indicó que considerará las cuestiones planteadas sobre la nueva ley en la apelación del estado “en el curso ordinario de los asuntos y de acuerdo con una próxima orden de programación”.

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Brumback informó desde Atlanta y Stengle informó desde Dallas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP