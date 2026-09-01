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Texans no continuarán negociaciones contractuales con Stroud si no hay acuerdo el 13 de septiembre

HOUSTON (AP) — Los Texans de Houston no extenderán las negociaciones actuales de contrato con el quarterback C.J. Stroud durante la temporada.

El quarterback de los Texans de Houston C.J. Stroud lanza en el encuentro de pretemporada ante los Raiders de Las Vegas el jueves 20 de agosto del 2026. (AP Foto/Ashley Landis)
El quarterback de los Texans de Houston C.J. Stroud lanza en el encuentro de pretemporada ante los Raiders de Las Vegas el jueves 20 de agosto del 2026. (AP Foto/Ashley Landis) AP

El gerente general Nick Caserio manifestó el martes que, si el club no puede llegar a un acuerdo con Stroud antes del debut del equipo el 13 de septiembre contra Buffalo, suspenderá todas las conversaciones hasta la próxima temporada baja.

Houston ya ejerció la opción del quinto año de Stroud, lo que significa que lo tiene bajo control del equipo hasta 2027.

Caserio comentó al inicio del campamento de entrenamiento a finales de julio que existía la posibilidad de que las partes llegaran a un acuerdo para una extensión, pero no parece que un pacto sea inminente.

Stroud, de 24 años, tiene marca de 28-18 y llevó a los Texans a los playoffs en cada una de las tres temporadas desde que Houston lo seleccionó con la segunda elección global del draft de 2023. El Novato Ofensivo del Año de la NFL de AP en 2023 completó un 64% de sus pases, la mejor cifra de su carrera, en 2025, mientras Houston terminó 12-5 y avanzó a la ronda divisional de los playoffs.

Stroud tuvo dificultades en una derrota de postemporada en New England, al lanzar cinco intercepciones en un revés por 28-16.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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